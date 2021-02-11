نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض سيارة هيونداي إلنترا بدون دفعة أولى وأطول فترة سداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث السعوديين والمقيمين عن حلول تمويلية للحصول على مبلغ مالي يقوم بحقيق أحلامهم وشراء منزل، أو دفع المصروفات الدراسية، شراء سيارة، وتمويل شخصي لشراء ما يتمنوه، وهنا يوفر عدد كبير من البنوك والشركات السعودية التي تقدم تلك الخدمات وبعروض تمويلية تساعد في تحسين الدخل للمواطن ذات الدخل المنخفض، كما يوفر بنك الأهلي التجاري عدة تمويلات تهم المواطنين والمقيمين، والحصول على مبلغ تمويلي ودفع قسط شهري منخفض طول فترة السداد التي من الممكن أن تستمر حتى 5 سنوات.

تمويل الأهلي التأجيري

يوفر بنك الأهلي للسيارات عدة عروض متنوعة تناسب العميل وتساعد على راحة العملاء، مع عدة مميزات وأسهل المتطلبات للحصول على سيارة بسعر جيد وقسط شهري مرن يتناسب مع الدخل الشهري، ولا يقف عند هذا بل هناك تقديم أفضل الخدمات من جانب خدمة العملاء طوال أيام الأسبوع ولاتصال على الرقم المجاني لبنك الأهلي 920000891 أو التوجه إلى أحدى المعارض وفروع البنك الأهلي، والمستفيدين من العروض التمويلية هم من فوق 18 عاما، والموظفين بالقطاع الحكومي والموظفين بالقطاع الخاص والمتقاعدين عند سن 70 عاما،

عرض سيارة هيونداي إلنترا

قام البنك الأهلي بتقديم عرض سيارة هيونداي من شركة الناغي بقسط شهري منخفض وفترة سداد 5 سنوات، وهذا العرض سينتهي في 31 من شهر مارس 2021 ولكنها موديل 2020 والدفعة الأولى صفر في المائة، إذا كان الراتب محول على البنك الأهلي، ولكن إذا كان محول على بنك أخر فأن الدفعة الأولى 10 في المائة من قيمة سعر السيارة، والدفعة الأخيرة قد تصل إلى 40 في المائة من ثمن سعر السيارة عند التحويل إلى بنك الأهلي، وتصل إلى 30 في المائة عند تحويل الراتب على بنك أخر، وفي كلا الحالتين الرسوم الإدارية صفر في المائة، والقسط الشهري لتحويل الرتب بنك الأهلي 888 ريال شهريا ومعدل النسبة السنوية 5.58 في المائة، والتحويل لبنك أخر 956 ريال شهريا ومعدل النسبة السنوية 8.38 في المائة.

قرض ثاني من بنك التسليف

يقدم بنك التنمية الاجتماعية عدة تمويلات متنوعة تناسب المواطنين السعودين والسعوديات بشروط معينة، ويقدم البنك تمويل بقيمة 60 ألف ريال للنساء والشباب والمتقاعدين فهو يخدم جميع الفئات، ولكن هناك شروط للحصول على قرض ثاني من بنك التسليف ليخدم الجميع وتقديم أفضل التمويلات للحد من البطالة والمساعدة في التقدم والازدهار وتحقيق جميع أحلام من هم يمتلكون دخل منخفض والحصول على وثيقة العمل الحر للعاطلين عن العمل وأصحاب المهن الحرفية.

التقديم لطلب سيارة هيونداي إلنترا

يوفر البنك الأهلي مبلغ تمويلي قد يصل إلى 500 ألف ريال كما أنه لا يشترط تحويل الراتب على البنك ولا يشترط وجود كفيل، تأمين شامل على السيارة طوال فترة التأجير، ويمكنك الحصول على السيارة في عدة خطوات بسيطة ومرنة، ويمكنك الدخول عبر الرابط الإلكتروني لطلب عرض سيارة هيونداي إلنترا وملئ كافة البيانات المطلوبة، أو اللجوء إلى أحدى المعارض الخاصة البنك الأهلي التأجيري واختيار نوع السيارة، الذهاب إلى مندوب المبيعات الخاص بالمعرض بسعر السيارة وتقديم الأوراق المطلوبة، عند الموافقة يستلم منك الأوراق المطلوبة، وسوف يتم التواصل معك وتحديد موعد لاستلام السيارة.