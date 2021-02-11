نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الملك فهد الأمنية تُعلن عن وظائف عسكرية نسائية برتبة “جندي أول” في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية لقطاع الشئون العسكرية عن فتح باب التسجيل والقبول للعمل بكلية الملك فهد الأمنية برتبة جندي أول للنساء وحددت الإدارة مواعيد استقبال الطلبات في الفترة من السبت الموافق 1-7- 1442 حتى الخميس الموافق 6-7-1442، من خلال بوابة أبشر التوظيف.

شروط وظائف كلية الملك فهد الأمنية للنساء

بجانب ذلك اشتركت إدارة القبول للمتقدمات لشغل الوظيفة أن تكون حاصلة على الدبلوم وأن تكون سعودية الأصل ويُستثني من نشأت مع والدها خارج المملكة في الوظائف الدبلوماسية أو العسكرية بالخارج، وأن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك وغير محكوم عليها في أي قضايا مُخله بالشرف والأمانة، ويكون لديها هوية وطنية مستقلة وسارية الصلاحية وقت التقديم لشغل وظيفة جندي أول.

ومن الشروط الأخرى المهمة أن يكون الطول متناسب مع الوزن حسب اللوائح الطبية، ولم يسبق لها التعين في وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو موظفة في جهة حكومية وألا تكون متزوجة من غير سعودي، واجتياز كافة الاختبارات واجتياز المقابلة الشخصية، وتكون حاصلة على المؤهل الفني للوظيفة وضرورة مصادقة المؤهل العلمي لها من قبل جهات الاختصاص.

أما بالنسبة للمتقدمات للوظائف الصحية لابد من وجود بطاقة صحية ” بطاقة التسجيل المهني ” وشهادة تصنيف لمؤهلها الصحي من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولابد أن تكون سارية الصلاحية ويكون بها المسمى فني.

طريقة التقديم لوظائف كلية الملك فهد الأمنية

الولوج إلى منصة أبشر للتوظيف

قم بالنقر على أيقونة الوظائف الحالية

انقر على أيقون الموافقة.

البدء في كتابة جميع المعلومات المطلوبة

تسجيل المؤهل العلمي بدقة لضمان قبول طلب التوظيف

من ثم قم بالنقر على حفظ الطلب

ابدئي في طباعة طلب التوظيف

تصلك رسالة عبر الجوال بها رقم الطلب احتفظي به لحاجتك إليه لمراجعة البيانات.