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عمر شويل - جدة نظام فارس 1442 الخدمة الذاتية وخطوات استخراج التعريف بالراتب يعتبر نظام فارس 1442 فهو نظام يعمل على تسهيل الكثير من الخدمات لجميع العاملين بوزارة التعليم السعودية، حيث أن نظام فارس 1442 هو احد اكبر وافضل الأنظمة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية حيث تم إنشاؤه لكى يقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية ليتم الاستفادة منها من خلال المنزل دون اللجؤ إلى الذهاب إلى المكاتب الخاصة بتقديم هذه الخدمات ولقد تم انشاء هذا النظام بهدف توفير في الوقت والجهد وأيضا للحفاظ على سلامة الموظفين والحد من انتشار فيروس كرونا ومن خلال موقع ثقفني سيتم توضيح نظام فارس 1442 وخطوات استخراج التعريف بالراتب في نظام فارس 1442. نظام فارس 1442 الخدمة الذاتية نظام فارس تعريف بالراتب 1442 أنه من خلال توافر هذة الخدمة يمكن الاطلاع على كافة الدرجات والمراتب التي انتقل إليها الموظفين العاملين بوزارة التعليم السعودية طبقاً للسلم الوظيفي حيث أن من اهم هذة الخدمات التي يبحث عنها الكثير خلال هذة الفترة هي خدمة استخراج تعريف بالرتب الشهرى حيث يتم استخراجه عبر نظام فارس وقد تم إضافة نظام الخدمة الذاتية بنظام فارس حيث أن الخدمة الذاتية هي فرع من فروع نظام فارس للموارد البشرية ومن خلالها يتمكن (المعلم -الإداري – الموظف – العامل من الحصول )علي الخدمة التي يرغب بها بشكل إلكتروني عن طريق الإنترنت بموافقة مدير المدرسة دون الحاجة إلي الذهاب إلي الإدارات أو المدرسة. نظام فارس وخطوات استخراج التعريف بالراتب يوجد في نظام فارس تعريف بالراتب بعض الخطوات التي يجب اتباعها للوصول إلى الخدمة التي يقدمها نظام فارس 1442 التعريف بالراتب وهى : يتم الدخول إلى نظام فرس الإلكتروني عبر الأنترنت. يجب تسجيل الدخول إلى النظام بالبيانات الخاصة بك. يتم الدخول إلى النظام بالبيانات وهى كتابة اسم اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق. يتم اختيار صلاحية الخدمة الذاتية. القيام باختيار قسم الرواتب والبدلات الشهرية. يتم اختيار أيقونة التعريف بالراتب. القيام بإدخال البيانات المطلوبة بمنتهى الدقة في الخانات المخصصة لذلك. يتم القيام بتحديد الجهة التابعة لك. أخيرا القيام بالضغط على أيقونة التعريف الخاصة باستخراج تعريف الراتب. اخر اسعار البنزين فى السعودية لشهر فبراير 2021 تشهد ارتفاعاً جديد على سعر لتر 95 و91

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