نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستفسار عن أسماء المترقين بوزارة التعليم عبر نظام فارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن أسماء المترقين بوزارة التعليم يعد وأحد من أكثر العبارات التي يبحث عنها كافة المعلمون والإدارين في وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية لمعرفة التدرج الوظيفي من المرتبة الوظيفية إلي مرتبة أخري أعلي بعد إن قامت الوزارة بتدرج عدد من الإدارين والمعلمون من درجة وظيفية إلي أخري بناء علي الأسس الخاصة بالوزارة.

أسماء المترقين بوزارة التعليم

أوضحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عبر الحساب الرسمي لها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأنها إنتهت من كافة الفحوصات والفرز الخاصة بالترقيات الوظيفية الجديدة حيث تم الأختيار بناء علي قواعد السلم الوظيفي الجديد الذي تم وضعة في الوزارة بهدف الأرتقاء بمستوي المعلم والذي ينتج عنه تنمية عملية التعليم في المملكة ويساعد ذلك بشكل كبير علي التحفيز علي الحصول علي الدورات التدريبية.

طريقة إستخرج إخلاء الطرف من نظام فارس

يستطيع المعلم الحصول علي بيان إخلاء الطرف من خلال نظام فارس للخدمة الذاتية وذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي:

الأنتقال إلي موقع نظام فارس علي شبكة الأنترنت.

تكتب أسم المستخدم ثم رقم السر في حسابك.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الجانبية للنظام صلاحية الخدمة الذاتية للموظف.

اختيار من الصفحة التي تظهر لك الحصول علي إخلاء طرف.

اختيار قرر الترقية.

بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات التي تتطلب منك في النموذج.

مراجعة كافة البيانات الشخصية.

الضغط علي زر التطبيق.

بعد ذلك اختيار طباعة النموذج.

طريقة الاستفسار عن أسماء المترقين بوزارة التعليم

يمكن الاستعلام عن الترقيات الجديدة في وزارة التعليم السعودية عن طريق موقع نظام فارس عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي:

الأنتقال إلي موقع نظام فارس الخدمة الذاتية علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول إلي حسابك عن طريق كتابة أسم المستخدم ثم رقم السر.

إدخال رقم التحقق البشري الموجود في الصورة ثم الضغط علي زر الدخول.

من القائمة اختيار الخدمة الذاتية للموظف.

اختيار قرار الترقيات الجديدة 2021.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي عرض القرار.

تكتب رقم السجل المدني في الحقل المخصص له.

الضغط علي زر عرض الترقية.