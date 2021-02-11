نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق توكلنا وطريقة دخول منصة مدرستي من خلالة وتسجيل الطلاب وكيفية تعريف رقم الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق توكلنا وطريقة دخول منصة مدرستي من خلالة وتسجيل الطلاب وكيفية تعريف رقم الجوال يعتبر تطبيق توكلنا المعتمد لدى وزارة الصحة كي يتم استخدامه والاستفادة من خدماته المتعددة، حيث أن عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يحتاج إلى أن يعرفوا كيف يتم إنشاء حساب على تطبيق توكلنا دون الحاجة إلى حساب ابشر وقد أصدرت الوزارة أن جميع المواطنون يجب أن يستخدموا تطبيق توكلنا وذلك لكى يحصلوا على استخراج اذونات الدخول والخروج من والى الأسواق المتواجدة بالمملكة العربية السعودية وذلك حتى لايتم احداث تجمعات وتتعرض صحتهم للخطر وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني تطبيق توكلنا وطريقة دخول منصة مدرستي وتسجيل الطلاب في منصة مدرستي وتفعيل رقم الجوال في توكلنا. تطبيق توكلنا وطريقة دخول منصة مدرستي لقد أوضح التطبيق أن طريقة الدخول على منصة مدرستي تتم عبر الخطوات وهى: يتم القيام بتحميل تطبيق توكلنا أو اعمل على تحديث التطبيق إذا كان محملًا سابقًا على جهازك. القيام بالدخول إلى بيانات المنصة في تبويب حسابي. يتم بعدها إيجاد البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين. القيام باختيار اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له. يتم النقر على إرسال للحصول على كلمة السر مع العلم أنّه لا يمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم. أخيرا سوف تصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة. تسجيل الطلاب في تطبيق توكلنا تتم إضافة الأبناء في منصة مدرستي عبر توكلنا من خلال الخطوات التالية: يتم القيام بتسجيل دخول توكلنا من حساب ولي الأمر. يتم الضغط على أيقونة (حسابي). القيام بالضغط على أيقونة (الأفراد والمكفولين). يتم اختيار إضافة الأبناء. تفعيل رقم الجوال في توكلنا تعتبر خطوة تفعيل رقم الهاتف المحمول على منصة أبشر لتطبيق توكلنا من الخطوات المهمة لإكمال وتفعيل حساب المستخدم على منصة توكلنا حيث يمكن تفعيل رقم الهاتف المحمول باتباع هذه الخطوات. : الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. يتم الضغط على أيقونة (وعظ للأفراد). القيام بكتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية. القيام بإدخال كلمة المرور. يتم الضغط على أيقونة ( تسجيل الدخول). كتابة رمز التحقق المرسل عبر رسالة نصية في الهاتف المحمول للمستخدم. يتم النقر على (الخدمات الإلكترونية )من الصفحة الرئيسية. يتم الضغط فوق (خدماتي). يتم تحديد (الخدمات العامة)من الخيارات المتاحة. القيام بالنقر على (تعيين رقم جوال لتطبيق توكلنا). يتم الضغط فوق البيانات التالية. يتم كتابة رقم التعريف. القيام بإدخال نوع التقويم هجري أم ميلادي؟ يتم كتابة تاريخ ميلاد المستخدم. القيام بإدخال رقم الهاتف المحمول ليتم تحديد هويتك. يتم الضغط فوق رمز(التالي). القيام بكتابة رمز التحقق المرسل عبر رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الذي تريد تسجيله في توكلنا. يتم بعد كتابة رمز التحقق القيام بالضغط فوق (التالي) لتظهر للمستخدم رسالة تفيد بأن رقم الهاتف المحمول قد تم تحديده بنجاح في توكلنا وأنه يمكنه إكمال التسجيل في توكلنا. السعودية تعلن عن أسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير2021 وفقاً للتحديثات شركة ارامكو

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