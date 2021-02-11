نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن الترقيات في وزارة التربية والتعليم 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن خطوات استعلام عن الترقيات في وزارة التربية والتعليم 1442ويمكن للجميع الاستعلام بكل سهولة بشكل إلكتروني من خلال المنصة الإلكترونية فارس فهي من المنصات الإلكترونية الهامة التي توفرها وزارة التعليم السعودية لجميع العاملين بالوزارة من أجل الاستفادة من العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة لجميع العاملين بها وتسهل عليهم الاستعلام عن كافة الخدمات التي يحتاجونها.

أسماء المترقين بوزارة التعليم 1442

أعلنت وزارة التربية والتعليم من ساعات قليلة عن أنها انتهت بالفعل بشكل كامل م كافة إجراءات الترقيات الخاصة بهذا العام لجميع العاملين والموظفين بها حيث قامت بترقية ما يزيد عن أثنى عشر ألف موظف وتعد هذه الترقيات من أهم الترقيات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم السعودية لذلك يبحث الآلاف من العاملين والموظفين لمعرفة أسماء، أسماء الترقيات بوزارة التربية والتعليم 1442 التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم اليوم، وسوف نقدم لكم في هذا الموضوع خطوات الاستعلام عن الترقيات في وزارة التربية والتعليم وكما يعلم الجميع فإن الترقيات التي تقوم بها وزارة التعليم تعتمد على بعض المعايير التي توجد في اللائحة التنفيذية التي تضعها وزارة التعليم السعودية والعاملين الذين يتبعون كافة الشروط المتواجدة في اللائحة سوف يحصلون علي ترقية في النهاية.

تقوم وزارة التربية والتعليم السعودية كل عام باختيار عدد كبير من الموظفين الذي يتبعون كافة الشروط ومعايير الترقية التي تضعها وتقوم بترقية هؤلاء العاملين والموظفين وذلك من أجل تحفيزهم وتجعلهم يبذلون أقصى مجهود في العمل من أجل التنمية وأيضا لتساعدهم على تطوير مهارتهم في العمل وهذه الأمور من ضمن الخطة الاستراتيجية التي تضعها المملكة العربية السعودية ورؤية المملكة 2030 ويمكن للجميع الاستعلام عن أسماء المترقين بوزارة التعليم 1442 من خلال نظام فارس.

خطوات استعلام عن الترقيات في وزارة التربية والتعليم 1442

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية أنة يمكن لجميع العاملين والموظفين في الوزارة الاستعلام ومعرفة أسماء المترقين لهذا العام من خلال نظام فارس بكل سهولة، ونعرض لكم في الخطوات الآتية طريقة الاستعلام عن الأسماء بأتباع خطوات بسيطة وسهلة وهي:

توجه إلى نظام فارس من خلال متصفح الويب من خلال الجوال أو الحاسوب.

من خلال متصفح الويب من خلال الجوال أو الحاسوب. بعد الدخول قم بتسجيل دخول بحسابك الشخصي من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد الدخول توجه إلى خيار الخدمة الذاتية للموظف.

ستظهر لك صفحة جديد متواجد بها خيار الخدمة الذاتية للترقية قم بالضغط عليها.

قم بالضغط علي أيقونة قرار الترقية.

بعد ذلك يمكنك الاستعلام عن الترقية وكشف كافة أسماء المترقين بوزارة التعليم 1442.