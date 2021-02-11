نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في وظائف أرامكو السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في وظائف أرامكو السعودية هو حلم لكثير من الشباب والفتيات في المملكة ولتحقيق هذا الحلم يجب معرفة شروط وتفاصيل التقديم على الوظائف المتاحة في شركة أرامكو سواء للسعوديين أو لغير السعوديين المقيمين في السعودية حيث يتاح التسجيل على مدار العام عبر مسارين أخدهما مخصص لحديثي التخرج من الجنسين أو عبر مسار ذوي الخبرة من السعوديين والسعوديات حيث تقوم الشركة بالتواصل مع من ينطبق عليهم الشروط بحسب الشواغر الوظيفية في شركة أرامكو السعودية.

خطوات التسجيل في وظائف أرامكو السعودية

يجب في جميع الأحوال الدخول على موقع أرامكو السعودية على الإنترنت ثم الدخول على صفحة التوظيف ثم اتباع المسار المخصص بحسب حالة كل شخص سواء للسعوديين ذوي الخبرة أو حديثي التخرج أو بالنسبة لغير السعوديين بحسب الشروط المخصصة لكل فئة من هذه الفئات وذلك على النحو التالي: بالنسبة لمواطني المملكة ينقسم التقديم هنا إلى مسارين فرعيين أحدهما المرشحون من ذوي الخبرة أو المرشحون من حديثي التخرج أما بالنسبة لغير السعوديين يكون التقديم عبر مسار واحد مخصص لمواطني الدول الأخرى حيث تضم أرامكو موظفين من 65 دولة.

شروط وظائف أرامكو

بالنسبة لحديثي التخرج يجب أن يكون لديهم خبرة عملية أقل من 3 سنوات، أما بالنسبة لذوي الخبرة من السعوديين يجب أن تتجاوز سنوات خبرتهم 3 سنوات فيما يشترط لغير السعوديين أن تكون خبرتهم العملية من 5 إلى 10 سنوات في مجال له صلة بوظائف أرامكو.

أما عن المؤهلات أو التخصصات الدراسية المفضلة في أرامكو فيفضل أن يكون المرشح حاصل على مؤهل عالي في تخصصات الهندسة وهندسة البترول والتعدية ونظم المعلومات وعلوم الأرض أو الجيولوجيا والحفر والبحث والتطوير، بالإضافة إلى التعليم والمالية والقانون والمجالات الإدارية الأخرى والأمن السيبراني وغيرها من التخصصات.

المؤهلات الأساسية للمرشحين السعوديين

أولا بالنسبة للمرشحين ذوي الخبرة يجب أن تتوفر بهم المؤهلات التالية :

أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى بنظام الانتظام.

لا يقبل الحاصلين على المؤهل عبر الدراسة عن بعد أو بالمراسلة.

الحصول على درجة الدبلوم أو شهادة المرحلة الثانوية بنظام الدراسة بدوام كامل.

ثانياً بالنسبة للمرشحين من حديثي التخرج

أن يكون المتقدم على وظائف أرامكو السعودية حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى بنظام الدراسة بدوام كامل.

حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى بنظام الدراسة بدوام كامل. أن يكون المعدل تراكمي بحد أدنى 2 من 4 أو 3 من 5 في التخصصات الفنية (الهندسة وعلوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات وعلوم الأرض والجيوفيزياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات وغيرها).

أن يكون المعدل التراكمي لا يقل عن 2,5 من 4 أو 3.5 من 5 في التخصصات الإدارية (المحاسبة والإدارة والتسويق والاقتصاد والقانون واللغة الإنجليزية والعلاقات العامة وغيرها).