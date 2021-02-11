نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوظائف الأمنية للنساء بكلية الملك فهد برتبة ” جندي أول” وراتب يبدأ ب7000 ريال والبدلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الوظائف الأمنية للنساء بكلية الملك فهد، أعلنت كلية الملك فهد لحاجته عن وظائف أمنية من الكادر النسائي برتبة “جندي أول” حيث أنها قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية بالمملكة عن فتح باب التسجيل والقبول للكوادر النسائية بالمملكة لتتعين والتوظيف لكلية الملك فهد برتبة جندي أول للنساء.

موعد التسجيل في الوظائف الأمنية النسائية لكلية الملك فهد

بعد الإعلان التي قامت به المملكة من مشاركة المرأة في الحياه العامة العملية والعلمية والسياسية من حيث الوظائف التي أتاحتها المملكة لحق المرأة بالمشاركة بها مثل وظائف أفواج الأمنية للنساء، وقامت إدارة الحرم بالإعلان عن وظائف الحرم النبوي للنساء، ووظائف النيابة للنساء، ووظائف مكافحة المخدرات للنساء، فقد قامت أخيراً كلية الملك فهد بإعلان حاجتها عن وظائف من كادر النسائي برتبة “جندي أول” للتعيين في الكلية وسيتم التسجيل في يوم السبت الموافق 1/7/1442 هجرياً ونهاية التقديم للوظائف الأمنية النسائية لكلية الملك فهد يوم الخميس الموافق 6/7/1442 هجرياً عبر رابط منصة أبشر توظيف.

شروط القبول للوظائف الأمنية للنساء في كلية الملك فهد

للتقديم إلى الوظائف الأمنية للنساء في كلية الفهد لرتبة جندي أول:

أن تحصل المتقدمة علي دبلوم سنتين وأعلي في التخصصات الآتية (لغة إنجليزية، الصيدلة، التمريض). أن تكون المتقدمة حاصلة علي دبلوم سنة أو اعلي في تخصص ( مساعد طبيب الأسنان). أن تكون المتقدمة لوظيفة “جندي أول” حاصلة علي مؤهل عالي أو بحد أدني دبلوم. علي المتقدمة أن تكون سعودية الأصل والهوية ونشأت مع أسرتها داخل المملكة. يجب أن تكون حسنة السيرة والسلوك والسمعة الطيبة وليست مدانة بأي قواضي مخلة بالشرف. يجب أن تملك هوية وطنية مستقلة لديها وسارية حتي وقت التقديم والانتهاء. يتناسب طولها مع وزنها وذات لياقة بدنية. أن لا تكون سبق لها التعيين مسبقا فاي من الوظائف الحكومية الخاضعة للخدمة المدنية او العسكرية. إذا كانت المتقدمة متزوجة يكون الزوج سعودي. علي المتقدمة اجتياز المقابلات وكافة اختبارات القبول. أن تكون المتقدمة لديها الوظائف الصحية وبطاقة التسجيل المهني وحاملة للشهادة الصحية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

راتب “جندي أول” نساء بكلية الملك فهد

راتب جندي أول بكلية الملك فهد الأمنية 7200 ريال سعودي.

يتدرج راتب الجندي بالأقدمية لكلية الملك فهد إلى 8000 ريال شامل العلاوات.

يتحصل جندي أول بكلية الملك فهد علي بدلات الإعاشة منها

بدل إعاشة 500 ريال.

بدلات للنقل 500 ريال.

بدل خطورة 600 ريال.

بدل التأهب 950 ريال.

العلاوة الفنية 950 ريال وتلك مخصصة فقط للفئة السابعة من الوظائف الأمنية النسائية في كلية الملك فهد.