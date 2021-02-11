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عمر شويل - جدة أوضحت شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية عن أسعار البنزين الجديدة الخاصة بشهر فبراير الجاري 2021م، حيث أن تقوم شركة أرامكو بالإعلان عن الأسعار الجديدة يوم 10 من كل شهر ميلادي، حيث أن بعد الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة لن تطبق في نفس الشهر المعلن به، وكثير من المواطنين السعوديين يبحثون عن أسعار البنزين الجديدة كل شهر، لكي يتم التأكد من الحصول على أسعار الوقود الجديدة في السعودية بالقيمة المضبوطة من محطات الوقود المختلفة، وهذا لكي يتم التأكد من الأسعار المحلية، حيث أن ما تتابع وزارة التجارة بالتفتيش على محطات الوقود المختلفة، لكي يتم التأكد من الأسعار الرسمية.

ومن الجدير بالذكر أن يجب على جميع المواطنين السعوديين إتباع أسعار البنزين الجديدة الخاصة بالشهر الجاري 2021م، سواء كان تم التحديث بالزيادة أو الانخفاض وهذا يعد بحسب الأسعار العالمية، ولذلك أعلنت شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية عن أسعار البنزين الجديدة الخاصة بشهر فبراير الجاري 2021م، حيث أن تم يتم تطبيق هذه الأسعار الجديدة اليوم الموافق 11 فبراير الجاري 2021م، في كافة محطات الوقود المختلفة للتأكد من تطبيقها بالسعر الموحد، ومن الجدير بالذكر أن تقوم شركة أرامكو السعودية على الدوام بإصدار قائمة بالأسعار الوقود الجديدة، بالتجزئة لأصحاب السيارات، بالإضافة إلى ذلك أن يتم تطبيقها في محطات الوقود فهي الأسعار الرسمية في محطات الوقود، حيث أن قامت شركة أرامكو بتحديث أسعار الوقود في شهر يناير الماضي 2021 م كان كالتالي :

أسعار البنزين في السعودية شهر يناير الماضي 2021م:

الإعلان على أن سعر البنزين 91 هو 1.62 ريال سعودي مخصص للتر الواحد. سعر البنزين 95 هو 1.75 ريال سعودي للتر. سعر الديزل 0.52 ريال سعودي مخصص للتر الواحد. حيث أن سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودي للتر. سعر غاز البترول المسال 0.75 ريال سعودي مخصص.

أسعار البنزين في شركة أرامكو الخاصة بشهر فبراير الجاري 2021م :

أعلنت شركة أرامكو على توفير وقود البنزين 91 و 95 وهذا لكي يتم توفير وتلبية حاجات كافة سيارات المواطنين السعوديين التي تعمل بالبنزين والمباعة داخل المملكة العربية السعودية، ومن الجديد بالذكر أن تم توفير وقود الديزل ذو الجودة العالية لجميع الشاحنات والمركبات الأخرى، حيث أن تقوم شركة أرامكو بتوفير جميع منتجات النزين الخاصة بها التي يصدرها في جميع محطات الوقود المختلفة خالية تماما من الرصاص.