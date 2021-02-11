نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في السعودية غدا الجمعة 12/2/2021 وتوقعات الأرصاد بشأن تساقط الأمطار في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمثل الطقس في نهاية الأسبوع أهمية كبرى للمواطنين سواء في السعودية أو غيرها، ولذلك نقدم لكم عبر موقعنا حالة الطقس في السعودية غدا الجمعة 12/2/2021 والتي يترقبها الكثيرين لمعرفة توقعات الجو للخروج للتنزه أو قضاء متطلبات المنزل، وبناء على توقعات الأرصاد أوضحت الهيئة السعودية أن الطقس يومي الجمعة والسبت يُسيطر عليه منخفض جوي يجعل الطقس فيه بعض الاستقرار في كافة أرجاء المملكة، وهذا يعني أن الطقس يكون مُستقر ويصلح للقيام بالخروج للرحلات الخارجية أو المكشفات وغيرها.

حالة الطقس في السعودية غدا الجمعة

وأوضحت هيئة الأرصاد السعودية أن فرصة تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة غدًا تكون ضعيفة ومحدودة للغاية، وخاصة على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، وتمتد لتصل إلى مناطق جازان وعسير، وفي المقابل فأن الطقس أثناء ساعات الليل يكون باردًا نسبيًا في كافة المناطق، وتكون هناك فرصة لزخات الأمطار الرعدية البسيطة والمتفرقة وذلك على مرتفعات جنوب غرب المملكة.

تسود المملكة غدًا الجمعة أجواء لطيفة إلى دافئة، وخاصة في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، وتكون مائلة للحرارة أكثر على مناطق جازان، عسير، الباحة، وذلك أثناء فترات النهار، تتغير أثناء فترات الليل ليصبح الطقس بارد على أغلب المناطق، على أن تكون الرياح مُتغيرة الاتجاه وخفيفة السرعة في أغلب المناطق.

الرياح في البحر الأحمر

أما فيما يخص حالة البحر الأحمر غدًا فأن الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15/35 كم/ساعة، وذلك على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15/35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، ويكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين، أما حالة البحر فتكون متوسطة الموج.

توقعات حالة الخليج العربي

بينما حالة الخليج العربي فأن الرياح السطحية تكون شمالية غربية بسرعة 15/38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، أما حالة البحر فيكون متوسط الموج.

درجات الحرارة المتوقعة

أمطار رعدية بالمملكة

أشارت الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة بالمملكة إلى تعرضها لبعض الأمطار على بعض المناطق في الساعات المقبلة، حيث أشارت إلى أن هناك أمطار رعدية خفيفة ونشاط بسيط للرياح يُصاحبه تدني في مستوى الرؤية الأفقية، ومنها مكة المكرمة والباحة وتستمر تقريبًا حتى السابعة مساءً، وقد تمتد لتصل إلى منطقتي عسير، وجازان، حيث تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا في حالة تساقط تلك الأمطار مع بعض السحب الرعدية الممطرة.