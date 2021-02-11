شرطة مكة: القبض على مواطن يعرض أسلحـة نارية للبيع عبر حسابه في “تويتر”

بلادي – الرياض :
ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على صاحب معرف على حساب “تويتر” يقوم من خلاله بعرض أسلحـة نارية من نوع مسدس للبيع.
وأوضحت أن الجهات المختصة رصدت الحساب، وأسفرت الإجراءات البحثية عن الوصول لصاحبه، وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى ضبطه بعد وضع كمين محكم له.
وأضافت أن المتهم عُثر بحوزته على سلاحين من نوع مسدس، وبسماع أقواله أقر أن الحساب عائد له، ويجري استكمال الإجراءات الاستدلالية وإشعار النيابة العامة.
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