الأرصاد” : تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة منتصف الأسبوع القادم

بلادي – الرياض : أكد المركز الوطني للأرصاد أن معظم مناطق المملكة ستشهد تقلبات جوية بداية من منتصف الأسبوع المقبل. وأوضح أن التقلبات تتضمن نشاطا للرياح السطحية يصاحبه ارتفاع في الأمواج، مع فرصة لهطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج في شمال المملكة. وكان المركز توقع لطقس الغد سماءً غائمةً جزئياً على غرب وجنوب غرب المملكة، مع سحب رعدية على مرتفعات منطقتي عسير والباحة.

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