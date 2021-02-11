خالد الفيصل يعلن أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2021

بلادي – الرياض :
أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل في دورتها الـ43 بفروعها الخمسة.
وفاز رئيس مجلس إدارة شركة صخر لبرامج الحواسيب، محمد بن عبدالرحمن الشارخ من دولة الكويت، بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام، لقيامه بإنتاج أول برنامج حاسوبي للقرآن الكريم، وكتب الحديث التسعة باللغة الإنجليزية، وغيرهما من الموسوعات الدينية الإلكترونية.
وفاز المغربي محمد مشبال بجائزة الملك فيصل للغة العربية والأدب، وموضوعها “البلاغة الجديدة”.
وفي فرع الطب، فاز مناصفة كل من: ستيفن مارك ستريتماتر “أمريكي الجنسية”، وروبن جيمس فرانكلين “بريطاني الجنسية”، وذلك في موضوع “الطب التجديدي في الحالات العصبية”.
وفي مسار جائزة الملك فيصل للعلوم، وموضوعها “الفيزياء”، قررت اللجنة منح الجائزة لهذا العام لستيوارت ستيفن باركين “بريطاني الجنسية”.
وحُجبت هذا العام جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية، وموضوعها “الوقف في الإسلام”، لعدم تحقيق الأعمال المرشحة معايير الجائزة.
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