ضُبط معهم سـلاح رشاش.. القبض على 6 مواطنين سرقوا مركبات وباعوها قطع غيار

بلادي – الرياض :
ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 6 مواطنين تورطوا في سرقة المركبات من أمام المنازل وفي الطرقات بعد تحميلها بواسطة سطحات.
وأوضحت أن المتهمين يخفون السيارات المسروقة في أحد المخيمات بالجنادرية، ثم يقومون بتفكيك أجزائها وبيعها قطع غيار.
وأشارت إلى أنه تم ضبط 5 سيارات مسروقة داخل المخيم بعد تفكيكها، فيما عُثر بحوزة المتهمين على سـلاح رشاش و30 طلقة.
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