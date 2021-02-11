متحدث “الشؤون الإسلامية”: إضافة 5760 مسجداً مسانداً لإقامة صلاة الجمعة.. ولجان ميدانية لرصد المخالفات

بلادي – الرياض :

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، سليمان الخميس، أن الوزارة أضافت 5760 مسجدًا مساندًا للجوامع لإقامة صلاة الجمعة، سعيًا لتخفيف الزحام.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا، اليوم (الخميس)، أن هناك لجانا ميدانية رقابية تعمل على رصد المخالفات كافة، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية لمعالجتها.

وأشار إلى أن المساجد آمنة صحيًا، وتم تكثيف تعقيم دورات المياه، وأماكن الوضوء بها، وإزالة برادات المياه، والتوجيه بعدم وضع المأكولات والمشروبات داخل المساجد.