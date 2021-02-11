الطقس المتوقع ليوم الجمعة: سحب رعدية وضباب على عدد من المناطق

بلادي – الرياض :
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الجمعة).
وتوقّع المركز سماءً غائمةً جزئياً على غرب وجنوب غرب المملكة، قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات منطقتي عسير والباحة.
كما توقّع طقساً مستقراً بوجه عام على باقي مناطق المملكة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 33 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 4 درجات مئوية في طريف.
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