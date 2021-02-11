موعد بداية الاختبارات النهائية 1442

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عمر شويل - جدة بداية الاختبارات النهائية في السعودية، بعد إعلان وزير التربية والتعليم آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الحالي 1442 في السعودية، فإنه قد تقرر ميعاد الاختبارات النهائية للطلاب بجميع المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية، حيث تم وضع خطة زمنية في بداية العام الدراسي الحالي تشمل موعد اختبارات العام الدراسي وبداية إجازة نهاية العام كذلك، ويرغب الطلاب الآن وذويهم بالتأكيد في معرفة موعد الاختبارات النهائية.

ميعاد اختبارات الفصل الدراسي الثاني النهائية

ومن خلال التقويم الدراسي للعام الدراسي الحالي الذي وضعته وزارة التربية والتعليم في بداية العام الدراسي فإن موعد بداية الاختبارات النهائية لطلاب المراحل التعليمية:

تبدأ الاختبارات النهائية بيوم الواحد والثلاثين من شهر مايو القادم لعام 2021 أي بعد انتهاء شهر رمضان الكريم والقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

ومن ثم تقضي كل مرحلة تعليمية مدة الاختبارات المحددة لها لتبدء في إجازتها النهائية للعام الدراسي الثاني حيث تظل الإجازة لمدة ثلاثة أشهر كاملةً لجميع الطلاب لتعود الدراسة من جديد في جميع مدارس المملكة العربية السعودية.

الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني

وقام وزير التربية والتعليم في السعودية بتوضيح آلية الاختبارات النهائية في الفصل الدراسي الثاني، حيث تم وضع في الاعتبار الإجراءات الاحترازية التي قامت حكومة المملكة العربية السعودية بوضعها حرصًا على سلامة وأمن المواطنين وذويهم وخوفًا عليهم من الإصابة بالفيروس المستجد فيروس Co-vid 19، فتم وضع خطة الاختبارات للفصل الدراسي الثاني على أن تكون الاختبارات عن بعد من المنزل باعتماد الطلاب على أجهزتهم الذكية، وتعتبر هي الطريقة المتبعة لاختبارات الفصل الدراسي الأول، حتى تضمن الوزارة سلامة الطلاب وتقلل عن كاحلهم الخوف والضغط من المذاكرة والنزول إلى المدراس في ظل الظروف الحالية، وذلك نتيجة للإجراءات التي تم وضعها وللتطور الهائل الغير ثابت من انتشار فيروس كورونا وخاصةً مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية.