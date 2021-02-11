نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبار قياس التحصيلي وميعاد الاختبار والتسجيل به في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اختبار قياس التحصيلي، أوضحت الهيئة العامة لتقويم التعليم والتدريب بتوضيح أهمية إجراء طلاب الثانوية العامة لاختبار قياس التحصيلي المقدم من الهيئة للطلاب ليتمكنوا من القبول بالجامعة المرادة بعد الانتهاء من إجراء الاختبار، حيث أوضحت الهيئة موعد فترات الاختبار للفتيات والبنين كما ونشرت رابط التسجيل في الاختبارات.

موعد اختبار قياس التحصيلي

يعتبر هذا الاختبار واحد من أهم الشروط للدخول إلى الجامعات في المملكة العربية السعودية لطلاب المرحلة الثانوية بعد انتهائها من الاختبارات النهائية، والآن يمكن للطلاب بالمرحلة الثانوية سواء بنين أو فتيات بالتسجيل في اختبار قياس في الفترات التالية:

فترة التسجيل الأولى للفتيات تبدأ منذ يوم 8 من شهر فبراير الحالي وتظل ليوم 15 من شهر مارس القادم. فترة التسجيل الثانية للفتيات تبدأ منذ يوم 7 من شهر فبراير وتظل ليوم 18 من شهر أبريل. فترة التسجيل الأولى للبنين بداية من يوم 1 من شهر فبراير حتى يوم 15 من شهر مارس. فترة التسجيل الثانية للبنين بداية من يوم 1 من شهر فبراير الحالي حتى يوم 12 من شهر أبريل القادم.

اختبارات قياس التحصيلية

يجب على الطلاب الاهتمام بهذا الاختبار حتى يتمكنوا من دخول الجامعة التي يريدونها، فبدونه لن يقبل الطالب في أي من الجامعات بالسعودية، كما وأعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه يمكن للطالب إجراء الاختبار سواء من المنزل أي بشكل إلكتروني أو من المدرسة أي بشكل ورقي.

والفكرة في تلك الاختبارات أنها تقدم مجموعة من الأسئلة يبلغ عددها 110 سؤال مقسمة لعدد خمسة أقسام، كل قسم منها موضوع له وقت خمس وعشرين دقيقة فقط، وبذلك يكون إجمالي وقت الاختبار التحصيلي ساعتين وخمس دقائق، وتقيس تلك الأسئلة استيعاب الطالب وقدرته على تلقي المعلومات التي سبق له دراستها والمعلومات الخاصة بجامعته الجديدة، حيث توضع تلك الأسئلة على جميع المواد الدراسية باختلافها سواء كانت المواد العلمية مثل الأحياء والفيزياء والكيمياء أو المواد الأدبية أو الرياضيات، وبعد تخطيهم لذلك الاختبار يتم إعلان النتائج الخاصة بهم ليتعرفوا على الجامعة التي تم قبولهم بها.