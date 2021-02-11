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عمر شويل - جدة يبحث بعض المواطنين عن طريقة حجز موعد في الأحوال للنساء من أجل إمكانية استكمال جميع المعاملات الحكومية التابعة إلى وكالة الأحوال المدنية بالمملكة، حيث أن الوكالة تقدم كافة الإمكانيات والخدمات التي توفر الراحة إلى السيدات، والتي تجعل جميع المعاملات تتم بمنتهى الخصوصية، ولذلك فإنها وفرت إلى النساء مكاتب يتم بها إتمام جميع الخدمات والمعاملات بدون أي صعوبات.

طريقة حجز موعد في الأحوال للنساء

إن منصة أبشر المميزة قامت بإدخال الكثير من التعديلات والتغييرات على الخدمات الخاصة بحجز المواعيد، من أجل إتمام المعاملات التابعة للأحوال المدنية المختلفة، وإتاحتها بدون ضرورة تسجيل الدخول، ويستطيع جميع السيدات حجز موعد بطريقة إلكترونية، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى البوابة الإلكترونية أبشر.

انقر على زر أبشر للأفراد.

اضغط على كلمة الأحوال المدنية، وسوف تجده في قسم المواعيد التي توجد فيه الصفحة الرئيسية.

قم بإدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

انقر على المعاملات، التي ترغب في استكمالها.

حدد التاريخ والوقت الذي يناسبك لإكمال الإجراءات.

اختر المكتب الأقرب إليك، لإجراء المعاملات.

قم بتأكيد الموعد المناسب لك.

نظام الأحوال المدنية

يعمل نظام الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية على تنظيم، واستكمال جميع المعاملات المدنية لكافة المواطنين، حيث أنها تقدم إليهم خدمات كثيرة ومتعددة من تسجيل وقائع أو تسجيل مواليد، أو وفيات، أو كثير من الخدمات الأخرى، وفقاً إلى الأحكام الخاصة بالنظام، فلا يمكن أن يتم إجراء التعديلات أو حذف البيانات، التي تخص المستفيدين، ولكن هناك بعض التغييرات التي يتم إجراؤها، والتي تتمثل في تغيرات محل الإقامة، أو المؤهل الدراسي، أو مجال العمل، وغيرها من الأمور الأخرى.

خدمات طباعة مواعيد الأحوال المدنية

توفر إليكم منصة أبشر إمكانية طباعة الموعد الذي تم حجزه، وذلك حتى يتثبت إلى الموظف قيامك بحجز موعد مسبق، حيث أن الوزارة أعلنت أن كافة الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون من الأحوال المدنية، تكون بحاجة إلى حجز موعد حتى يتم إتمامها وتستطيع طباعة الموعد عن طريق هذه الخطوات:

دخول منصة أبشر الإلكترونية.

النقر على خدمة الأحوال المدنية.

إدخال الهوية الوطنية.

كتابة تاريخ الميلاد، ثم التأكيد على جميع البيانات.

النقر على خيار الانتقال لخدمة المواعيد.

سوف تنتقل إلى صفحة المواعيد، تستطيع طباعتها عن طريق النقر على زر طباعة الذي يوجد بالصفحة.

قدمنا إليكم طريقة حجز موعد في الأحوال للنساء حيث يمكن لجميع السيدات إجراء كافة المعاملات الخاصة بمكاتب الأحوال المدنية، من خلال حجز موعد مسبق وطباعتها بسهولة عن طريق الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية.