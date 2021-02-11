نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على وظائف كلية الملك فهد الامنية للنساء 1442 برتبة ( جندي أول ) في المقال التالي

عمر شويل - جدة كلية الملك فهد الامنية ، قامت الإدارة العامة للقبول المركزي عبر وزارة الداخلية السعودية وعن طريق بوابة أبشر للتوظيف 1442 في المملكة العربية السعودية، بالإعلان عن فتح باب التقديم على وظائف كلية الملكة فهد الامنية للكادر النسائي ( دوام كامل ) على رتبة جندي أول، ويكون التقديم على هذه الوظائف عن طريق الموقع الرسمي لبوابة أبشر الإلكترونية بوظائف النساء، ويبدأ التقديم على وظائف الكلية الامنية للنساء في يوم السبت الموافق يوم 1/7/1442 هجريا والموافق يوم السبت يوم 13 فبراير 2021 ميلاديا، وينتهي التقديم في يوم الخميس الموافق 6/7/1442 هجريا، على أن يجب توافر بعض الشروط في المتقدمة غلى تلك الوظائف مثل، تقديم بطاقة تسجيل مهني، وتقديم شهادة تصنيف للمؤهل الصحي .

شروط التقديم على وظائف كلية الملك فهد الامنية للنساء 1442

يجب أن تكون المتقدمة على وظائف كلية الملك فهد الامنيه ، حاصلة على مؤهل الدبلوم، ويفضل أن يكون المؤهل أعلي من ذلك ليكون لها الأولوية والأفضلية في التقديم .

، حاصلة على مؤهل الدبلوم، ويفضل أن يكون المؤهل أعلي من ذلك ليكون لها الأولوية والأفضلية في التقديم . يجب أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثني من ذلك الشرط من نشأت مع والدها خارج المملكة لخدمة البلاد .

يجب أن تكون المتقدمة حسنة السمعة والسير والسلوك .

ألا تكن المتقدمة قد حكم عليها من قبل بحكم مخل بالشرف والأمانة .

أن يكون لدي المتقدمة هوية وطنية مستقلة سارية إثناء تقديم كلية الملك فهد الامنية .

. ألا يكون قد سبق للمتقدمة التعيين من قبل بالوظائف الخاضعة للخدمة العسكرية .

ألا يكون قد حكم على المتقدمة من قبل بالفصل من الوظائف بسبب التقصير أو بأي أسباب أخري .

يجب ألا تكن المتقدمة متزوجة من غير سعودي الجنسية .

يجب على المتقدمة اجتياز جميع إجراءات القبول في الوظائف المعلن عنها .

طريقة التقديم على وظائف كلية الملك فهد الامنية 1442

يتم التقديم على وظائف كلية الملك فهد الامنية عن طريق وظائف أبشر عن طريق شبكة الأنترنت، في الوقت الذي ذكرناه في السابق، علما بأن الوظائف المعلن عنها من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي عبر وزارة الداخلية السعودية وعن طريق بوابة أبشر الإلكترونية هي للكادر النسائي فقط، الحاصلين على الدبلوم في هذه التخصصات، دبلوم سنة فأعلي من تخصص مساعد طبيب أسنان، والحاصلين علي سنتين دبلوم فأعلي، وتخصص اللغة الانجليزية، وتخصص الصيدلة والتمريض .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم شروط ورابط التقديم على وظائف كلية الملك فهد الامنية للنساء 1441 على رتبة جندي أول في المملكة العربية السعودية .