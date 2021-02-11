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عمر شويل - جدة تقدم خدمات منصة جود الإسكان الدعم السكني للأسر المحتاجة التي لا تمتلك سكن دائم خاص بها، وذلك من خلال المساعدات التي تقدمها المؤسسات الخيرية المختلفة داخل المملكة العربية السعودية، لذلك تعد منصة جود الإسكان حلقة الوصل بين المساهمين والمستفيدين من برنامج الإسكان بكل شفافية ووضوح.

خدمات منصة جود الإسكان لدعم الأسر الأشد احتياجا

تعد منصة جود أحد أهم المبادرات التي قدمها برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان السعودية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، بهدف تحسين المستوى المعيشي للأسر الأشد احتياجًا، من خلال توفير مسكن كريم ومميز لهم، الأمر الذي يساهم في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، والمضي قدمًا نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 م.

كيف استفيد من خدمات جود الإسكان

نشرت منصة جود الإسكان للدعم السكني بيان على حساب تويتر تؤكد أن الحالات المستفيدة من خدمات منصة جود الإسكان، سواء تملك السكن أو دعم الإيجار، هي الحالات الأشد احتياجًا في المقام الأول، والتقديم لا يكون من خلال المنصة، ولكن عن طريق على التواصل مع أقرب جمعية أهلية مشاركة ومعتمدة من البرنامج، عندها ستتم عمليات المراجعة والتدقيق مع الجهات المختصة وفق مجموعة من المعايير المحددة.

آلية التسجيل في منصة جود للدعم السكني

أكدت منصة جود في بيان توضيحي لها أن التسجيل في برنامج الدعم السكني يكون من خلال الجمعيات الأهلية المعتمدة، وليس من خلال التسجيل عبر المنصة، ويكون التسجيل من خلال الخطوات التالية:

الاطلاع على أسماء الجمعيات المعتمدة عبر منصة جود. البحث عن أقرب جمعية أهلية مشاركة في البرنامج. التواصل مع الجمعية، هنا يأتي دور الجمعية في عملية التقصي ودراسة الحالة وفق مجموعة من المعايير. التحقق من احتياج الأسرة، وذلك من خلال البحث المكتبي والميداني، والتواصل التقني مع بعض القطاعات الحكومية. القيام بترشيح الحالات المستحقة للدعم، وذلك بعد خضوعها للتدقيق من خلال فريق جود للإسكان.

في النهاية نكون تعرفنا على الطريقة الصحيحة للتسجيل في منصة جود والاستفادة من الخدمات المتاحة، المتمثلة في تملك السكن أو دعم الإيجار؛ حيث تهدف جود الإسكان إلى تفعيل دور الجمعيات الأهلية، وإشراكهم في البرامج التنموية التي تستهدف النهوض بأفراد المجتمع.