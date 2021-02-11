نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك المركزي السعودي يُطلق نظام المدفوعات الفورية في 21 فبراير الجاري للأفراد والشركات والمؤسسات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام البنك المركزي السعودي بإطلاق تصريح مهم بشأن المعاملات المصرفية بين الأفراد والشركات والمؤسسات, حيث صرح البنك المركزي أنه بداية من يوم 21 من فبراير الحالي سوف يتم العمل بنظام المدفوعات الفورية, وذلك بسبب ما آلات إليه من نجاح في تنفيذ نظام المدفوعات الفورية كنوع من التجربة في فترات سابقة, حيث تستهدف نظام المدفوعات الجديدة من تمكن الأفراد والمؤسسات والشركات من تحول المعاملات المالية بين البنوك بطريقة فورية وطول اليوم أي علي مدار 24 ساعة من يوم السبت إلي يوم الجمعة.

التحويل بين الأفراد والمؤسسات والشركات بطريقة فورية بين البنوك

حيث يقوم البنك المركزي بالإشراف علي نظام المدفوعات الفورية بين البنوك, ويسعى البنك المركزي بهذا النظام إلي تطور القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية حتي يكون نظام البنك المركزي هو أحد الأنظمة المتطور الخاصة بالقطاع المصرفي في جميع أنحاء الوطن العربي والشرق الأوسط.

وتابع البنك المركزي أنه بهذا النظام سوف يساهم في زيادة التنمية الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية, كما سوف يساعد هذا النظام علي التحكم في التدفقات المالية في قطاع الأعمال بين الأفراد والمؤسسات والشركات.

البنك المركزي السعودي

تم إنشاء البنك المركزي السعودي في بداية عام 1952 ميلادياً, وذلك بمسمي مؤسسة النقد العربي السعودي أو ساما, كما يقدم البنك المركزي السعودي الكثير من الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات والشركات ومنها.

خدمة استعراض الأنظمة والتعليمات والتعاميم: حيث أنها خدمة تقدمها مؤسسة النقد العربي من عرض الأنظمة التعليمية واللوائح التي تتعلق بحماية العملاء والتمويل والتأمين والبنوك.

خدمة التحقق من الآيبان: وتعتبر هذه الخدمة من افضل واهم الخدمات المقدمة من البنك المركزي السعودي, حيث أنها خدمة إلكترونية يستطيع أي شخص من التأكد من صحة رقم الآيبان الخاص به.