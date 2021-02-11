نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الدخول على تطبيق توكلنا لحجز موعد تلقي لقاح فيروس كورونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة توكلنا ، تطبيق توكلنا هو تطبيق إلكتروني أصدرته الهيئة العامة للبيانات العامة والذكاء الاصطناعي سدايا وتم أعتماده من قبل وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع وقت أنتشار فيروس كورونا المستجد، ويمكن تحميل تطبيق توكلنا بشكل مجاني عن طريق المتجر الإلكتروني على الجوالات، لكي يتم الحجز من خلاله للحصول على لقاح فيروس كورونا، حيث أكدت صحة المنطقة الشرقية على ضرورة تواجد برنامج توكلنا لدي المواطنين في المملكة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على طريقة الدخول إلى tawakkalna app لحجز موعد تلقي لقاح فيروس كوفيد 19, فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

تطبيق توكلنا

يقدم توكلنا ويب الكثير من الخدمات الإلكترونية الهامة للمقيمين والمواطنين والزائرين في المملكة العربية السعودية، فيمكن من خلاله الحصول على تصاريح الخروج إلى الأماكن العامة والأسواق التي تحتاج إلى تصاريح خروج، وأيضا الحصول على تصاريح الخروج في وقت حظر التجول الذي فرضته المملكة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتقليل عدد الإصابات، كما يمكن من خلاله التبليغ عن الحالات المشتبه فيها بالإصابة بالفيروس، وذلك بعد التأكد من الأعراض، فيجب على جميع المواطنين تحميل توكلنا للحصول على هذه الخدمات الهامة، ويمكن تنزيل تطبيق توكلنا عن طريق متجر جوجل بلاي للهواتف الانرويد، ومن متجر آبل ستور للهواتف الأيفون، ثم عمل تسجيل دخول توكلنا لحجز موعد لتلقي لقاح فيروس كورونا .

أهمية تطبيق tawakkalna في السعودية

أكدت أمانة المنطقة الشرقية بأنه لا يمكن دخول إي مواطن للأسواق والبلديات إلا في حالة تواجد تطبيق tawakkalna app . وقد أكد أمير الرياض أيضا لا يمكن دخول إي مواطن إلى الأماكن العامة والأسواق وأماكن التجمعات إلا في حالة تواجد التطبيق . وتشترط أيضا أمانة عسير والأمين العام لمنطقة عسير، بضرورة تواجد تطبيق tawakkalna ، وذلك من أجل الأمانة العامة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ولتقليل عدد الإصابات بالفيروس في المملكة العربية السعودية .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رابط وطريقة الدخول إلى توكلنا لحجز موعد تلقي لقاح فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية .