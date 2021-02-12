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عمر شويل - جدة التسجيل في توكلنا ، بعد إطلاق تطبيق توكلنا الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، أصبح تواجده هاما جدي لدي المقيمين والمواطنين والزائرين في المملكة، حيث لا يمكن خروج أي مواطن إلى الأماكن العامة والأسواق والأماكن الذي يوجد فيها تجمعات بدون أخذ تصريح من برنامج توكلنا الإلكتروني، كما انه يقدم الكثير من الخدمات الأخري التي تهم جميع المقيمين والمواطنين والزائرين في المملكة، كما أن الهدف الرئيسي من إطلاق تطبيق tawakkalna هو الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة المواطنين في المملكة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على طريقة التسجيل في توكلنا برقم الحدود بدون أبشر، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

التسجيل في توكلنا

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا الذي من الضروري تواجده مع جميع المواطنين، كما يمكن التسجيل في توكلنا ويب برقم الحدود بدون الحاجة إلى حساب أبشر، للحصول على الخدمات التي يقدمها تطبيق tawakkalna app ، كما يقدم التطبيق معلومات لحظية متجددة عن عدد إصابات فيروس كورونا في المملكة، كما أنه يعطي تحذير عند الاقتراب من إي منطقة موبوءه الذي يوجد فيها الكثير من الحالات المصابة بفيروس كورونا ( كوفيد 19 )، وسوف نقدم لكم خلال الأسطر القليلة القادمة طريقة التسجيل في توكلنا برقم الحدود بدون أبشر .

طريقة التسجيل في توكلنا برقم الحدود

أولا يجب تحميل تطبيق توكلنا عن طريق متجر جوجل بلاي للهواتف الأندرويد، أو عن طريق متجر آبل ستور للهواتف الأندرويد .

عن طريق متجر للهواتف الأندرويد، أو عن طريق متجر للهواتف الأندرويد . أنقر على أيقونة ( تسجيل جديد ) .

كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل، الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية .

كتابة رقم الحدود في المكان المخصص له .

ثم أنقر على مربع ( أوافق على الشروط ) .

كتابة رمز التحقق بشكل صحيح .

أنقر على تأكيد إنشاء الحساب .

سيطرح عليك تطبيق tawakkalna app بعض الأسئلة الصحية، يجب الإجابة عنها بدقة .

بعض الأسئلة الصحية، يجب الإجابة عنها بدقة . وفي النهاية قد تم إنشاء حساب خاص بك في توكلنا .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدما فيه لكم طريقة التسجيل في توكلنا برقم الحدود بدون الحاجة إلى حساب أبشر .