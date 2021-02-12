وزارة التعليم بالمملكة تنهي إجراءات ترقيات للموظفين 

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عمر شويل - جدة وزارة التعليم بالمملكة تنهي إجراءات ترقيات الموظفين، قامت وزارة التعليم بالمملكة السعودية من الانتهاء من جميع الإجراءات التي تتعلق بتوفير حوالي 12 ألف موظف وموظفة وذلك على حسب اللائحة التنفيذية الخاصة بالمواد المجانية وذلك من خلال إعلان الترقيات من قبل الوزارة وذلك لجميع الوظائف الإدارية في ديوان الوزارة، والتي تتعلق أيضا بمكاتب التعليم والمدارس و الملحقية الثقافية وذلك من ضمن القرارات التي اتخذتها اللائحة التنفيذية للموارد البشرية يتم تحقيق العدالة.

وزارة التعليم تنهي إجراءات الترقيات

أوضحت نظام التعليم بالمملكة السعودية أن الترقيات التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي فيها لأول مرة تحدد فيه تاريخها وذلك نظرا لوجود الوزارة في العملية التعليمية للعمل على تحفيزهم على الإبداع، وبالتالي تزداد كفاءة العمل في المنظومة التعليمية يتم تنفيذه تحقيق أهداف الوزارة على الاستراتيجية نظام رؤية المملكة .2030

وأكد نظام التعليم أن استمرار عملية الترقيات على حسب الشروط والضوابط التي تم توضيحها وآكد أنه سوف يتم ترقية أكثر من 12000 موظف موظفة وتوفير التنقية بشكل منظم وذلك ليتم تهيئة البنية التحتية للمنظومة من خلال نظام إلكتروني ومتابعة جميع الإجراءات التي تتعلق بالترشيح وسوف يتم البدء بتشكيل اللجان العمليات المفاضلة، وبالتالي سوف يتم إرسال رسائل القرارات التي صدرت من خلال نظام فإني الإلكتروني.

التعليم توضح أشكال التنمر في المدارس

قد أوضحت وزارة التعليم بعض الظواهر التي ظهرت في الفترة الأخيرة للتنمر الإلكترونية موضحة خطوات مواجهة التنمر في المدارس المحافظة على الطلاب ووضعت هذا الأمر من خلال الموقع الرسمي الخاص به على موقع تويتر وأكد أنه يوجد العديد من التصرفات الغير صحيح والتي تشمل رسائل التهديد الإلكترونية أو يتم انتهاء خصوصية أو نشر صور بشكل مسيء أو إذا تعدت الإشاعات مشاركة محتوى غير لائق للشخص المتنمر عليه.

وأوضحت مؤشرات ظاهرة التنمر التي تشمل اضطرابات النوم والكسل والقلق والخوف والإحساس بالانعزال والانطواء والتأخر أو عدم الرغبة في الدراسة وانخفاض المستوى التحصيلي، وبعد ذلك أكد أنه ينبغي الكشف والتدخل في وقت مبكر لعلاج حالات التنمر الإلكتروني ومتابعة السلوكيات والتعامل معها وينبني على جميع أولياء الأمور التبليغ عن حالات التنمر الإلكتروني ثم يتم تطبيق قواعد السلوك على الاطلاق.