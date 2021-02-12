نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نموذج لطلب إعفاء بنك التسليف والادخار وتقديمه الي الملك سلمان 1442/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعفاء بنك التسليف والادخار؛ حيث نقدم لكم طريقة التقديم الي بنك التنمية الإجتماعية للحصول علي إعفاء من بنك التسليف والادخار وجميع المستندات المطلوبة لذلك، فقد يمكن الحصول علي ذلك الإعفاء بالتقديم المباشر الي البنك ولكن ذلك يتطلب شروط معينة قد حددها بنك التسليف والادخار، وأيضاً يمكن لعملاء البنك اللذين ضاقت عليهم ظروف الحياة المادية واشتدت عليهم الصعاب الحصول علي الإعفاء من خلال كتابة خطاب ملكي يشرح فيه ظروفه المادية القاسية التي يمر بها وأيضاً لما يطلب المساعدة من الديوان الملكي وتقديمه الي الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية عبر بوابة الديوان الملكي الإلكترونية أو عبر البريد الممتاز.

يقدم بنك التسليف والادخار جميع خدماته إلكترونياً لتسهيل الحصول علي تلك الخدمات، وأيضاً يسهل البنك علي عملائه خدمة الاستفسار والاستعلام عن أي خدمة من خدماته عبر موقعه الرسمي، حيث يقدم البنك خدمة الاستعلام عن الأقساط المتبقية لدفعها، وأيضاً يٌقدم البنك عروض وتمويلات مميزة ومختلفة لجميع فئات المجتمع وجميع الأعمار.

إعفاء بنك التسليف والادخار 1442

يقدم بنك التسليف والادخار خدمة إعفاء المواطنين المتحاجيين من دفع المتبقي من الأقساط، وذلك بعدة شروط وضوابط يجب وضعها في العميل المتقدم وأهمها أن يكون المتقدم من أجل الحصول علي الإعفاء من المواطنين السعوديين وحامل للجنسية، يجب أن يكون ظروفه المادية والاجتماعية تسمح له ومتوافقة بشروط الحصول علي مساعدة الضمان الإجتماعية (المساعدات المقطوعة)، يمكن أيضاً لذوي الإعاقة وكبار السن الحصول علي الإعفاء عند توافق الشروط، والحصول علي الإعفاء يتم أيضاً عند وفاة الشخص الذي حصل علي التمويل (لا قدر الله)، وحسب ما أقرته وزارة المالية أن الإعفاءات تتم من خلال 3 جهات وهما بنك التنمية الإجتماعية، صندوق التنمية للعقار، صندوق التنمية للزراعة.

نموذج لطلب إعفاء بنك التسليف والادخار 1442/2021

من المساعدات التي يمكن طلبها من الديوان الملكي السعودية مساعدات إسقاط القروض والأقساط المتبقية، حيث يمكن لأي مواطن تتوافق فيه الشروط المطلوبة للحصول علي مساعدات وزارة المالية أي الضمان الإجتماعية وهو الشروط العامة بتقديم خطاب الي مكتب الديوان الملكي يحمل نموذج من المواطن المقترض يطلب فيه الإعفاء، ويمكن الاتصال علي أرقام الديوان الملكي للتأكيد علي ذلك عبر تلك الأرقام:

رقم الهاتف الأرضي 8004000000

رقم الهاتف من خارج المملكة 920030003

الرقم الموحد العام 920022220