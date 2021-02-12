نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على المساعدة المقطوعة 1442 وطريقة الإستعلام عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على المساعدة المقطوعة 1442 وطريقة الإستعلام عنها ، تعتبر هذه المساعدة هى إحدى طرق الدعم النقدي ووسيلة لتحسين مستوى الأسر السعودية الفقيرة ذات الدخل المنخفض، خاصة وقد زادت نسب هذه الأسر بعد تأثر الإقتصاد العالمي في كافة المجالات بأزمة فيروس كورونا ( كوفيد 19) المستجد، لذلك توجه الكثير للبحث عن وسيلة الحصول على المساعدة المقطوعة للتغلب على انخفاض مستوى المعيشة وتيسيرًا على المواطنين فقد وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية موقع الكتروني يمكن من خلاله التسجيل للحصول على هذه المساعدة المقطوعة، وذلك ضمانًا لعدم حدوث تجمعات في ظل انتشار هذا الفيروس، حفاظًا على صحة المواطن السعودي، ويتم صرف المساعدات المقطوعة بناءً على معايير معينة منها دخل الأسرة مقارنة بعدد أفرادها، والفترة التي لم تحصل فيها الأسرة على المساعدة المقطوعة.

طريقة الإستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442

هناك عدة طُرق يمكن من خلالها الإستعلام عن المساعدة المقطوعة، وفيما يلي نستعرض بعض هذه الطرق:

الاستعلام برقم الهوية

زيارة موقع الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

الضغط علي الإستعلامات الإلكترونية ثم الضغط على خانة المساعدة المقطوعة.

يتم تسجيل رقم الهوية ورمز التحقق، ثم النقر على كلمة عرض.

بعد النقر على كلمة عرض، فتبدأ كافة البيانات والمعلومات الخاصة بطلبك في الظهور، وكذلك يمكنك معرفة ميعاد إستلام المساعدة المقطوعة.

الاستعلام برقم الطلب

زيارة موقع الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

الضغط علي الإستعلامات الإلكترونية، ثم الضغط علي خانة المساعدة المقطوعة.

يتم تسجيل رقم الطلب الخاص بمُقدم الطلب ثم النقر علي كلمة عرض.

بعد إنهاء جميع ماسبق تبدأ جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمساعدة المقطوعة في الظهور.

الشروط اللازمة للحصول على المساعدة المقطوعة 1442

لايقل سن مُقدم الطلب عن 35 عامًا عند تقديم الطلب.

أن لايزيد الدخل الشهري للأسرة عن 3000 ريال سعودى.

ألا يمتلك المُتقدم أى أملاك خاصة مثل أراض أو مزارع.

أن يكون المُتقدم يحمل الجنسية السعودية.

أن لا يكون المُتقدم قد حصل على أي مساعدة مقطوعة في نفس السنة داخل أراض المملكة العربية السعودية.

تُقدم إلى الأُسر محدودة الدخل، أو أصحاب معاش التضامن الإجتماعي، والأرامل.

أن يكون المُتقدم للطلب من المقيمين إقامة دائمة فى المملكة العربية السعودية.