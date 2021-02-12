نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس للاستعلام عن أسماء المترقين بوزارة التعليم وطباعة المباشرة بعد الترقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس ، أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية في يوم الأربعاء 10 فبراير 2021 ميلاديا، عن طريق حساباتها الرسمية عن فتح باب الترقيات للإداريين والإداريات ما يقرب من 12283 إداري وإدارية في وزارة التربية والتعليم السعودية لعام 1442، مما أدي إلى زيادة مؤشرات البحث عن رابط نظام فارس الخدمة الذاتية للاستعلام عن أسماء المترقين بوزارة التعليم السعودية على مختلف المراتب الوظيفية، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على طريقة الاستعلام عن أسماء المترقين بوزارة التعليم السعودية وطريقة طباعة المباشرة بعد الترقية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

الاستعلام عن أسماء المترقين عبر نظام فارس

أولا يجب الدخول على رابط دخول نظام فارس عن طريق شبكة الأنترنت .

عن طريق شبكة الأنترنت . كتابة أسم المستخدم بشكل صحيح .

كتابة كلمة السر بشكل صحيح .

كتابة رمز التحقق الموجود على الصفحة .

ثم العودة إلى الصفحة الرئيسية، وكتابة أسم المستخدم وكلمة المرور المرسلين إلى الهاتف .

كتابة الرمز بشكل صحيح .

عمل تسجيل دخول .

سيتطلب منك نظام فارس وزارة التعليم تغيير كلمة المرور التي تلقيتها على الجوال في السابق، يجب عليك كتابة كلمة المرور الجديدة للتأكيد .

تغيير كلمة المرور التي تلقيتها على الجوال في السابق، يجب عليك كتابة كلمة المرور الجديدة للتأكيد . أنقر على ( أذهب ) .

أنقر على ( تسجيل الدخول ) .

ثم البحث في الخدمات الموجودة على الموقع .

حدد الخدمة الذي تريد الاستعلام عنها .

أنقر على استعلام .

وفي النهاية سوف تظهر لك جميع البيانات التي استعلمت عنها .

طريقة طباعة المباشرة بعد الترقية في نظام فارس 1442

يمكن للراغبين بإخلاء الطرف بعد عمليات ترقية التعليم وطلب المباشرة ورفع المباشرة بعد الترقية، عن طريق نظام فارس الخدمة الذاتية للترقيات عن طريق هذه الخطوات البسيطة :

أولا يجب عليك عمل تسجيل دخول إلى برنامج فارس .

. ثم الضغط على أيقونة ( صلاحية الخدمة الذاتية للموظف ) .

دد خيار ( قراراتي ) .

أنقر على خيار ( تشغيل ) .

سوف يقوم نظام فارس بعرض القرار .

حدد ( قرار المباشرة ) الذي تريد طباعته .

حدد خيار ( قرار المباشرة من نوع الطلب ) .

أعداد أسماء المترقين بوزارة التعليم السعودية 1442

عدد المترقين من المرتبة ( 3 ) إلى المرتبة ( 4 ) بلغ ( 1115 ) موظف وموظفة .

عدد المترقين من المرتبة ( 4 ) إلى المرتبة ( 5 ) بلغ ( 2723 ) موظف وموظفة .

عدد المترقين من المرتبة ( 7 ) إلى المرتبة ( 8 ) بلغ ( 906 ) موظف وموظفة .

عدد المترقين من المرتبة ( 8 ) إلى المرتبة ( 9 ) بلغ ( 467 ) موظف وموظفة .

عدد المترقين من المرتبة ( 9 ) إلى المرتبة ( 10 ) بلغ ( 376 ) موظف وموظفة .

عدد المترقين من المرتبة ( 10 ) إلى المرتبة ( 11 ) بلغ ( 97 ) موظف وموظفة .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدما فيه لكم رابط نظام فارس الخدمة الذاتية للاستعلام عن أسماء المترقين بوزارة التعليم السعودية، وطريقة طباعة المباشرة بعد الترقية .