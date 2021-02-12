نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل مطعم سمك في جدة للعوائل والشباب أشهى المأكولات البحرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة افضل مطعم سمك في جدة كثيرة ومتعددة لمن يبغي الحصول على أروع وألذ أطباق السمك والمأكولات البحرية العالمية الأكثر تميزًا على الإطلاق، ونظًرا إلى أن جُدَّة من أكبر مناطق المملكة العربية السُّعُودية ومن أكثرها اكتظاظًا بالسكان والزوار والوافدين؛ فهي تمتلئ بالعديد من المطاعم المميزة والعالمية التي تقدم جميع أنواع المأكولات وخصوصًا الأسماك، وفيما يلي توضيح اسم افضل مطعم سمك في جُدَّة عوائل وشباب وسياح أيًَضا.

افضل مطعم سمك في جدة

إليكم قائمة تضم افضل مطعم سمك في جدة عوائل وأفراد تحرص على تقديم كل أطباق الأسماك المشوية والمقلية والصينية وغيرهم مع أطباق باقي المأكولات البحرية الأخرى سواء الجمبري أو غيرهم من السي فود، ووفقًا لتقييمات وآراء الزوار؛ تبين أن أهم وأفضل أطباق وخدمات مطاعم السمك في جدة تشمل ما يلي:

مطعم المرساة

مطعم المرساة للمأكولات البحرية Al Marsah Seafood Restaurant من أشهر مطاعم السمك في جُدَّة، وهو يُقدم جميع أنواع أطباق الأسماك مث سمك البوري والبطلي والدنيس وسمك الكنعد على الطرق العالمية وتغطية رائعة لأطباق المأكولات البحرية، وهو للأفراد والعوائل، وبه جلسات داخلية وخارجية مع البارتشن، والأسعار مناسبة وعلى حسب الطلب ويتم حسابها بالكيلو، ورقم هاتف المطعم هو: +966 12 655 6833

مطعم قمبرينا

هو عبارة عن مطعم أسماك ومأكولات بحرية يُقدم تشكيلة مختلفة ومتنوعة من أطباق الأسماك والجمبري بعدة طرق وأساليب عالمية، وبطعم شهي ولذيذ وبأسعار مناسبة للجميع، ويوفر عدة جلسات مناسبة للجميع سواء الأفراد أو الأسر والعائلات، وبها جلسات مطلة على الخارج وجلسات داخلية مع توفر سيمفونيات العزف والأجواء المميزة الأكثر من رائعة.

مطعم أسماك ثراء

مطعم أسماك ثراء asmak tharaa هو من أشهر وفضل مطاعم السمك في جُدَّة والمملكة العربية السُّعُودية كُلََّها، وهو يتميز بتقديم السمك الطازَج دائمًا حتى إن شعار المطعم الدائم هو (إذا لم يكن السمك طازَج؛ فطلبك مجانًا)، وهو متاح للأفراد والعوائل ومسموح اصطحاب الأطفال أولاد وبنات به وبه جلسات داخلية وخارجية، ويُقدم المطعم أطباق السمك المشوي، المقلي، التنور، الصواني، وغيرهم ويقوم بـِ تجهيز الحفلات بالكامل.

عنوان المطعم هو: جُدَّة ـ مكة المكرمة ـ حي الشوقية ـ شارع الأمير سلطان.

رَقْم الجوال: 0555711200

مواعيد العمل: من 1.00 ظهرًا وحتى 12.30 ص.

مطعم سمكوزا

يُعد مطعم سمكوزا Samacoza للمأكولات البحرية أحد أفضل مطاعم السمك والمأكولات البحرية المُميزة في جُدَّة، وهو من المطاعم التي توفر جلسات خاصة للأفراد والعوائل خارجية و\داخلية ومسموح بها للأطفال، والأسعار بها متوسطة نوعًا ما، ويُقدم المطعم أسماك طازجة بتتبيلات رائعة وطعم شهى ولذيذ للغاية على أيدي مجموعة من الطهاة المميزون.

عنوان المطعم: السُّعُودية ـ جُدَّة ـ حي السامر ـ شارع الأجواد.

رقم الهاتف: 0126286650

مواعيد العمل: من 1.00 ظهرًا حتى 12.00 صباحًا.

مطاعم أسماك طروة

إن مطاعم أسماك طروة Asmak tarwah هو أحد المطاعم المتخصصة في تقديم أطباق السمك على الميفا (التنورة) باستخدام الحطب على الطريقة الجيزانية، إلى جانب تقديم كل من المرسى، ومغشات والسمك المقلي وسمك الفارس، سمك ناجل سمك هامور، وسمك مشكل، غيرهم؛ وذلك للعائلات والأفراد، ويقصده هواة هذا الطابع الأصيل العربي المميز من كل أنحاء المملكة، وتختلف أسعار أطباق ووجبات السمك وفقًا لعدد الأفراد ونوع السمك.

عنوان المطعم: جُدَّة ـ حي الصفا ـ شارع الإمام سعود الفيصل ـ تقاطع السبعين.

رَقْم الهاتف: ٠٥٤٦٦٤٤٨٤٤

مواعيد العمل: من الساعة الواحدة ظهرًا 1.00م حتى الساعة الواحدة صباحًا 1.00 ص.