نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء المسجلين بالضمان الاجتماعي من دفع المقابل المالى لتملك العقارات لعام 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعفاء المسجلين بالضمان الاجتماعي من دفع المقابل المالي لتملك العقارات، إعفاء المسجلين بالضمان الاجتماعي من المقابل لتملك العقارات حيث أفصحت الهيئة العامة للعقارات بالمملكة العربية السعودية، عن المقابل المالي، لكي يتم الحصول علي تمليك، أو تعديل للعقارات السكنية أو الزراعية، كما أوضحت إعفاء الذين تم تسجيلهم في الضمان الاجتماعي من دفع أي مقابل مادي .

إعفاء المسجلين بالضمان الاجتماعي من دفع المقابل المالي لتملك العقارات

يمكنك الآن الحصول على الخدمة من منصة إحكام التي تقوم بتقديمها الهيئة العامة للعقارات في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال منصة إحكام الالكترونية الموجودة لكل المواطنين السعوديين لكي يستطيع المستفيد إكمال طلبه فوريًا، كما تضم المنصة استقبال الطلبات، وفحص الطلبات وفرزها جيدًا، ومراجعة المصورات، كما يتم اعتماد المرفوعات المساحية، والتنسيق مع جميع الجهات المختصة في تلك الأمور.

ما هى خطوات التسجيل في منصة أحكام

أولاً يجب الدخول على منصة إحكام وعمل حساب مستخدم جديد .

وعمل حساب مستخدم جديد . وبعد تسجيل الدخول يتم النقر على تسجيل الطلب .

يجب تعبئة النموذج وادخال كافة البيانات المطلوبة .

يجب التأكد من صحة كافة البيانات المطلوبة .

ثم يضغط على حفظ واستكمال البيانات .

ثم يضيف المقدم للطلب بيانات العقار .

وبعد ذلك يضغط على مراجعة الطلب .

وأخيراً يضغط على كلمه ارسال الطلب .

إعفاء المسجلين بالضمان الاجتماعي من المقابل لتملك العقارات

إعفاء المسجلين بالضمان الاجتماعي المقابل المادى الخاص بطلب تملك العقارات السكنية أو العقارات الزراعية وهذا ما اكدتة الهيئة العامه للعقارات بالمملكة العربية السعودية .

المقابل المالي الخاص بالعقار السكني

حيث تم تحديد مبلغ ٢٠٠ ريال سعودي، أو أكثر لكل ١٠٠ متر مربع .

ومبلغ ٤٠٠ ريال سعودي إذا زادت المساحة عن ١٠٠ متر مربع .

ومبلغ٨٠٠ ريال سعودي إذا زادت المساحة عن ٥٠٠ متر مربع، حتي تصل الي ١٠٠٠متر مربع .

ومبلغ ١٢٠٠ ريال سعودي إذا كانت المساحة من ١٠٠٠ متر حتي ٢٠٠٠ متر مربع .

وتم تحديد مبلغ ١٨٠٠ ريال سعودي للمساحة التي تزيد عن ٢٠٠٠ متر مربع.

أن في حالة الحصول علي أي مقابل مادي من الضمان الإجتماعي مقابل لتملك العقارات، سوف يكون للخدمات الادارية والفنية التي تقوم منصة إحكام بتقديمها، وذلك لكي يتم التأكد من سلامة الطلب، وبعد ذلك يتم رفعة إلى اللجان المختصة للنظر فيه.

في ختام مقالنا وبعد أن قمنا بذكرإعفاء المسجلين بالضمان الاجتماعي من المقابل لتملك العقارات نود أن نذكر أن إعفاء المسجلين بالضمان الاجتماعي من المقابل لتملك العقارات، أصبح سهلًا حيث يمكنك استكمال التقديم علي طلب تملك العقارات من خلال منصة إحكام التي تختص بالتعامل مع كل طلب علي حدة.