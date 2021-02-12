نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حول رصيد مديونيتك الآن في قسط واحد فقط لدى البنك الأهليNCB في المقال التالي

عمر شويل - جدة حول رصيد مديونيتك الآن إلى البنك الأهليNCB بمعدل نسبة سنوي تنافسي فيستطيع العميل الآن نقل جميع التزاماته سواء تمويل شخصي أو بطاقات الائتمان أو تمويل تأجيري كل هذه الالتزامات المالية في قسط شهري واحد من خلال برنامج تحويل المديونية المقدم من البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية وبمعدل نسبة سنوي تنافسي يبدأ من يوم 1/1/2021م وحتى يوم 31/3/2021م

حول رصيد مديونيتك الآن لدى البنك الأهليNCB

برنامج نقل المديونية لدى البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية يتميز بالعديد من المزايا الجديدة التى سوف تفيد العملاء ومن هذه المزايا ما يلي

برنامج نقل المديونية لدى البنك الأهلي يوفر السيولة المالية الفورية

المشتركين في برنامج تحويل المديونية يستطيع الاستفادة من جميع خدمات البنك الأهلي التجاري

برنامج نقل المديونية يتوافق مع أحكام وتعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية

يحصل العميل طالب الحصول على نقل المديونية لدى البنك الأهلي على الموافقة السريعة

يتميز قرض تحويل المديونية بمعدل نسبة سنوي تنافسي مع باقي البنوك بالمملكة

يستطيع العميل من السداد على فترات زمنية ميسرة تصل إلى 5 سنوات

يوفر برنامج نقل المديونية لدى البنك الأهلي بتأمين في حالة الوفاة أو العجز

يمكن تأجيل قسطين العميل المتقدم للحصول على نقل المديونية لدى البنك الأهليNCB

الأوراق المطلوبة لنقل المديونية إلى البنك الأهليNCB

لكي يتمكن المتقدم من الحصول على تحويل المديونية إلى البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية عليه تقديم مجموعة من المستندات المطلوبة للحصول على التمويل وهي كما يلي

تقديم خطاب تعريف من العمل إلى البنك الأهلي

إحضار خطاب بعدم وجود مانع من تحويل المديونية

تقديم كشف حساب بنكي لمدة اخر 3 أشهر

شروط التقديم لبرنامج تحويل المديونية من البنك الأهلي التجاريNCB

برنامج نقل المديونية هو برنامج يمكن العميل من جمع جميع التزاماته المالية في قسط لتمويل شخصي واحد فقط وللحصول على هذا المنتج لابد من توافر شروط وهي ما سوف نعرضها لكم وهي

برنامج نقل المديونية المقدم من البنك الأهلي متاح فقط للمواطنين السعوديين

4000 ريال سعودي هو الحد الأدنى لراتب العميل المتقدم

5000 ريال سعودي هو الحد الأدنى من قيمة البرنامج وتصل قيمة برنامج نقل المديونية إلى 1500000 ريال سعودي

ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 920000891 أو الدخول على رابط برنامج تحويل المديونية لدى البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية