نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حول رصيد مديونيتك الآن في قسط واحد فقط لدى البنك الأهليNCB في المقال التالي
عمر شويل - جدة حول رصيد مديونيتك الآن إلى البنك الأهليNCB بمعدل نسبة سنوي تنافسي فيستطيع العميل الآن نقل جميع التزاماته سواء تمويل شخصي أو بطاقات الائتمان أو تمويل تأجيري كل هذه الالتزامات المالية في قسط شهري واحد من خلال برنامج تحويل المديونية المقدم من البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية وبمعدل نسبة سنوي تنافسي يبدأ من يوم 1/1/2021م وحتى يوم 31/3/2021م
حول رصيد مديونيتك الآن لدى البنك الأهليNCB
برنامج نقل المديونية لدى البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية يتميز بالعديد من المزايا الجديدة التى سوف تفيد العملاء ومن هذه المزايا ما يلي
- برنامج نقل المديونية لدى البنك الأهلي يوفر السيولة المالية الفورية
- المشتركين في برنامج تحويل المديونية يستطيع الاستفادة من جميع خدمات البنك الأهلي التجاري
- برنامج نقل المديونية يتوافق مع أحكام وتعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية
- يحصل العميل طالب الحصول على نقل المديونية لدى البنك الأهلي على الموافقة السريعة
- يتميز قرض تحويل المديونية بمعدل نسبة سنوي تنافسي مع باقي البنوك بالمملكة
- يستطيع العميل من السداد على فترات زمنية ميسرة تصل إلى 5 سنوات
- يوفر برنامج نقل المديونية لدى البنك الأهلي بتأمين في حالة الوفاة أو العجز
- يمكن تأجيل قسطين العميل المتقدم للحصول على نقل المديونية لدى البنك الأهليNCB
الأوراق المطلوبة لنقل المديونية إلى البنك الأهليNCB
لكي يتمكن المتقدم من الحصول على تحويل المديونية إلى البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية عليه تقديم مجموعة من المستندات المطلوبة للحصول على التمويل وهي كما يلي
- تقديم خطاب تعريف من العمل إلى البنك الأهلي
- إحضار خطاب بعدم وجود مانع من تحويل المديونية
- تقديم كشف حساب بنكي لمدة اخر 3 أشهر
شروط التقديم لبرنامج تحويل المديونية من البنك الأهلي التجاريNCB
برنامج نقل المديونية هو برنامج يمكن العميل من جمع جميع التزاماته المالية في قسط لتمويل شخصي واحد فقط وللحصول على هذا المنتج لابد من توافر شروط وهي ما سوف نعرضها لكم وهي
- برنامج نقل المديونية المقدم من البنك الأهلي متاح فقط للمواطنين السعوديين
- 4000 ريال سعودي هو الحد الأدنى لراتب العميل المتقدم
- 5000 ريال سعودي هو الحد الأدنى من قيمة البرنامج وتصل قيمة برنامج نقل المديونية إلى 1500000 ريال سعودي
- ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 920000891 أو الدخول على رابط برنامج تحويل المديونية لدى البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية
- تمويل شخصي 100 ألف ريال فقط ب1.600 شهريا مع تأجيل سداد 3 أشهر
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