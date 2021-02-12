نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل نفاذ النقدي للعاطلين والموظفين وبالتقسيط حتى 40 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل نفاذ النقدي للعاطلين والموظفين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أحد المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للأفراد داخل المملكة العربية السعودية حيث يقدم البنك هذا المنتج للمواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة مناسبة للوظيفة كما يمكن لمن يمتلك حرفة أو مهارة الاستفادة من منتج نفاذ المتاح لدي بنك التنمية الاجتماعية بالإضافة إلى الموظفين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص يمكنهم أيضاً التقديم على طلب الحصول على تمويل نفاذ النقدي حيث يتيح البنك لتلك الفئات الحصول على تمويل شخصي سريع وميسر ومن خلال خطوات سهلة ومتطلبات بسيطة.

تمويل نفاذ النقدي للعاطلين والموظفين من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل نفاذ النقدي للعاطلين عن العمل والموظفين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص كما يمكن لأصحاب الحرف أو المهارات الغير مخدومين من قنوات التمويل التقليدية الاستفادة من منتج نفاذ المتاح لدي البنك من خلال متطلبات بسيطة كما يوفر البنك منتج نفاذ بخيارات للسداد عديدة يمكن أن تصل حتى 40 شهر ، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على مميزات تمويل نفاذ النقدي المتاح لدي بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي نقدي متوافق مع الهيئة الشرعية داخل البنك. تمويل فوري بمبالغ مالية تصل إلى 60 ألف ريال سعودي. يمكن للعاطلين الحصول على تمويل نفاذ النقدي المتاح لدي بنك التنمية الاجتماعية. يمكن للموظفين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص الاستفادة من المنتج وذلك بعد توافر جميع الشروط التي حددها البنك. يساعد تمويل نفاذ في الخفض من نسبة البطالة وذلك عن طريق تقديم فرصة لمن لا يمتلك وظيفة في الحصول على التمويل وزيادة مدخراتهم. من خلال تمويل نفاذ يمكن لأصحاب الدخل المحدود الحصول على دخل اضافي. يمكن لمن يمتلك مهارة أو معرفة تخصصية لممارسة العمل الحر مثل الإنتاج الفني والإبداع، توصيل الطلبات، الترجمة، التصميم، تقنية المعلومات والاتصالات، تطوير المحتوى، الخدمات المحاسبية والقانونية وغيرهم من أصحاب العمل الحر الحصول على تمويل نفاذ.

شروط الحصول على منتج نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية

يشترط أن يكون المتقدم بطلب المنتج سعودي الجنسية أو سعودية الجنسية. عمو المتقدم يجب ألا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة. يجب ألا يكون المتقدم بالطلب غير مدين للبنك بأي تمويل بالإضافة إلى يجب أن يكون مضى على إنتهاء تمويله السابق من البنك سنة كاملة. إذا كان المتقدم من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص فيشترط ألا يزيد الراتب الشهرى له عن 14 ألف ريال سعودي. يشترط أن يقدم طالب التمويل ضمان مقابل الحصول على منتج نفاذ. يجب أن يجتاز المتقدم بالطلب الفحص الائتماني. يشترط أن يقوم المتقدم بتحديد نشاط العمل الحر الذي يرغب في مزاولته بالإضافة إلى تقديم رخصة أو وثيقة تثبت ذلك.

كيفية التقديم على المنتج

في البداية يقوم العميل بالتقديم على البوابة الإلكترونية وذلك من خلال النفاذ الموحد.

بعد ذلك يقوم البنك باستقبال الطلب والتأكد من توافر جميع الشروط التي حددتها البنك للاستفادة من المنتج.

يقوم المتقدم بطباعة نماذج التمويل والمستندات المطلوبة وتعبئتها.

بعد ذلك يقوم المتقدم بالطلب إرسال تلك المستندات بواسطة البريد.

بعد التأكد من استكمال كافة المستندات والأوراق المطلوبة يتم صرف قيمة التمويل للمستفيد.