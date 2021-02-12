نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إضافة الأطفال إلى تطبيق توكلنا لتحديد الوضع الصحي لهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة إضافة الأطفال إلى تطبيق توكلنا، تطبيق توكلنا الذي تم إطلاقه بعد موافقة وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، أصبح واحد من أهم التطبيقات المتاحة لمتابعة آخر مستجدات فيروس كورونا وكذلك أعداد المصابين والمشتبه بهم، كما ويقدم البعض من الخدمات الصحية الأخرى لجميع المواطنين وجميع الأسر في السعودية، ويبحث بعض الآباء عن كيفية إضافة الأبناء في توكلنا حتى يمكنهم استخدام الخدمات الصحية التي يقدمها التطبيق كما يشائون.

خطوات إضافة الأطفال في تطبيق توكلنا

التسجيل في تطبيق توكلنا سواء للأطفال والأبناء أو للكبار من أهم الشروط الموضوعة في الفترة الحالية لدخول الأماكن العامة وجميع المؤسسات في المملكة السعودية، لذلك يرغب الأطباء في التعرف على طريقة التسجيل في توكلنا لإضافة الأطفال وهي:

التوجه لفتح تطبيق توكلنا من خلال الهاتف المحمول. يقوم ولي الأمر بفتح التطبيق والتسجيل به باسم المستخدم وكذلك الرقم السري. يتم تسجيل رمز التحقق الذي تم إرساله على الجوال. وبعد ذلك قم بالتوجه إلى خيار خدمات، والضغط على تبويب حسابي. تظهر بعد ذلك بعض الخدمات يتم اختيار أفراد الأسرة والمكفولين منها. ومن ثم يقوم ولي الأمر بتسجيل كافة البيانات اللازمة لتسجيل الأبناء في التطبيق. وبعد ذلك يتم التأكد من كتابة البيانات بطريقة صحيحة وحفظها في النهاية.

طريقة استعراض الوضع الصحي في توكلنا

يقدم تطبيق توكلنا خدمة لمستخدمي التطبيق وهي خاصة باستعراض الحالة الصحية للمكفولين والتابعين، والتي يسهل التعرف والتوصل إليها بعد تسجيل الأبناء في التطبيق كالتالي:

يتم فتح تطبيق توكلنا وتسجيل الدخول به. قم باختيار الجزء الخاص بخدمات. ومنها يتم الضغط على خدمات التابعين، ومن ثم الضغط على تبويب بطاقة الوضع الصحي. قم بعد الضغط على الخيار السابق بتحديد الفرد التابع الذي تريد استعراض حالته الصحية. يظهر بعد ذلك اللون الدال على الحالة الصحية للفرد الذي قمت بتحديده.