حساب مواطن يوضح معلومات هامة لمستفيدي الضمان

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عمر شويل - جدة معلومات هامة لمستفيدي الضمان، قام حساب مواطن بتأكيد أحقية الأفراد المستقلين في حساب مواطن الذي تم إسقاطهم لعدم تقديم ما يثبت استقلاليتهم، حيث تم توجيه سؤال لحساب مواطن ينص على إمكانية عودة الدعم المادي من حساب مواطن للأفراد المستقلين الذين لم يقوموا بتقديم مستندات تثبت ذلك في حالة تقديمها الآن، حيث تم التوقف عن تقديم مستندات إثبات استقلالية الفرد بدايةً من شهر يوليو الماضي.

حساب مواطن يوضح أحقية الأفراد المستقلين للدعم

أوضح القائمون على حساب مواطن في الرد على سؤال أحقية الفرد المستقل للدعم بأنه يمكن إعادة الحصول على الدعم من حساب مواطن عند تقديم المستندات من جديد كالتالي:

حيث عندما يقوم حساب مواطن بعرض الرفض وعدم أهلية الفرد لحساب مواطن، يتم الضغط على غير مؤهل وتقدم المستندات التي تثبت استقلالية الفرد.

ومن مستندات إثبات استقلالية الفرد عقد إيجار موحد أو تعريف سكن جامعي أو للمعاهد أو الكليات أو بتقديم تعريف سكن القطاع العسكري أو الخاص أو الحكومي.

حيث يتوجه الفرد للضغط على بوابة دراسة الأهلية ويقدم أحد الوثائق السابقة.

يجب أن تقدم تلك الوثائق في مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ عرض حساب مواطن لعدم أهلية الفرد للدعم.

وبعد اتباع الخطوات التالية يتم رجوع الدعم من حساب مواطن من جديد للفرد المستقل ولكن يجب التأكد من إدخال البيانات بطريقة صحيحة ورفع الوثائق المطلوبة والمحددة لضمان عودة الدعم من جديد.

إجمالي مبلغ حساب مواطن

قام حساب مواطن أمس بتاريخ العاشر من شهر فبراير بإيداع مبلغ 1.9 مليار ريال سعودي وهو مبلغ الدعم لمستفيدي حساب مواطن لشهر فبراير الحالي، حيث أن عدد مستفيدي حساب مواطن حتى الآن بلغ عددهم 10.7 مليون فرد مستفيد للدفعة رقم 39، وحتى الآن قام البرنامج بدفع حوالي 90 مليار ريال سعودي.