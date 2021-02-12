نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 .. الاستعلام عن الترقيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن فتح باب الترقيات على منصة نظام فارس للخدمة الذاتية ويتضمن عدد الترقيات حوالي 12283 موظف وموظفة داخل وزارة التعليم لعام 1442، لذلك نجد أن أكثر ما يشغل بال الكثير من الاداريين في الوقت الحالي في وزارة التعليم هو البحث عن الترقيات في نظام فارس ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على رابط التقديم وكيفية التقديم في نظام فارس للخدمة الذاتية.

كيفية التسجيل في نظام فارس للخدمة الذاتية:

الدخول إلى رابط نظام فارس وتسجيل الدخول .

كتابة رمز التحقق للتأكد انك لست روبورت.

ورقم الهاتف وسوف يقوم النظام بإرسال رساله قصيرة مدون بها الرقم السري.

ثم نقوم بكتابة اسم المستخدم ورقم السر ثم إدخال الرمز والضغط على تسجيل الدخول.

ثم تقوم بتغيير كلمة المرور التي استلمتها على الهاتف الجوال ثم إدخال كلمة الجديدة.

ثم الضغط على تسجيل الدخول.

ثم البحث في الخدمات، وتحديد الخدمة المراد الأستعلام عنها.

ثم الضغط على استعلام وسوف تظهر كافة بيانات هذه الخدمة.

خطوات التسجيل في نظام فارس للخدمة الذاتية 1442:

ويستطيع أي موظف يعمل في وزارة التعليم السعودية التسجيل في نظام فارس للخدمة الذاتية كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

دخول المستخدم على نظام فارس للخدمة الذاتية.

كتابة رقم الهوية الخاص به.

تسجيل البريد الالكتروني ورقم الهاتف الخاص بالمستخدم.

كتابة رمز التحقق ثم الضغط على تسجيل الدخول.

الخدمات التي يقدمها نظام فارس للخدمة الذاتية:

الأستعلام عن الراتب

الأستعلام عن الترقيات

تقديم طلب إجازة

تقديم طلب إنهاء أجازة

طلب إلغاء أجازة.

تقديم طلب الحصول على بدلات.

تقديم طلب تقاعد.

الألياف عن غياب موظف.