نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض شركة تويوتا جميل تقسيط فورتشنر 2021 بدون مقدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ربما تعتبر عروض شركة تويوتا جميل واحدة من أفضل عروض تقسيط السيارات سواء شركات تقسيط بدون مقدم أو تقسيط بمقدم بسيط حيث يمكن العثور على عدد لا بأس به من عروض سيارات بدون مقدم لدى عبداللطيف جميل للتمويل أهمها وأبرزها على الإطلاق عروض فورتشنر 2021 تلك السيارة التي تأتي بأكثر من طراز متنوع بين الدفع الثنائي والدفع الأمامي حيث يمكن الحصول على تمويل شراء سيارة جديدة بمبلغ قد يصل إلى 2 مليون ريال وذلك من خلال اللجوء إلى أحد البنوك لتغطية تمويل السيارة الجديدة.

عروض سيارات بدون مقدم

يجب التنويه أن عروض سيارات بدون مقدم ليست بعيدة المنال بل هناك العديد من شركات تقسيط بدون مقدم التي تتنافس على تقديم هذه الخدمة لكن المشكلة في هذا النوع من تمويل شراء السيارات هو الدفعة الأخيرة أو دفعة التملك والتي قد تشكل عبئًا مستقلبيًا يجب على المالك الوفاء به لنقل ملكية المركبة وفي بعض الحالات يصل هذا المبلغ إلى 40 % من سعر السيارة.

عروض فورتشنر 2021

يمكن الحصول على أفضل عروض تقسيط السيارات المتمثلة في تقسيط فورتشنر على 60 شهرًا وذلك بواقع 1909 ريال ولا يشمل هذا السعر قيمة الضريبة المضافة على أن يتم ذلك بنظام التأجير التمويلي الذي ينتهي بالتملك حيث يصل معدل النسبة السنوي إلى 16.9 % على أن يستمر الاستفادة من هذا العرض حتى نهاية فبراير 2021.

عروض تقسيط فورتشنر 2021

في حالة الرغبة في الحصول على عروض شركة تويوتا تقسيط فورتشنر 2021 من عبداللطيف جميل سوف يتم تقديم طلب عبر موقع شركة عبداللطيف جميل للتمويل ويمكن كذلك معرفة تفاصيل عملية التمويل من خلال حاسبة التمويل عبر الخطوات التالية :

الدخول على موقع عبداللطيف جميل.

الانتقال إلى عروض التقسيط.

اختيار عروض تقسيط فورتشنر 2021.

الدخول على تقديم الطلب.

بدء تعبئة نموذج الحاسبة التقديرية.

سيطلب منك في البداية تحديد موديل السيارة ولونها.

بعد ذلك تحديد الدخل الشهري وقيمة الدفعة المقدمة.

قم بتحديد عدد أشهر التقسيط بحد أقصى 60 شهرًا.

سيتم احتساب سعر السيارة النهائي بدون الضريبة المضافة.

سيتم كذلك تحديد قيمة القسط الشهري وقيمة الدفعة الأخيرة.