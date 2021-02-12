كيف أعرف أن خدماتي موقفة في السعودية برقم الهوية من أبشر 1442

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عمر شويل - جدة كيف أعرف أن خدماتي موقفة ، أصبح تساؤلا معتادًا من جانب الكثيرين، يحاول ساءله أن يحصل على إجابة وافية لكل ما يتعلق بإيقاف الخدمات في السعودية، ودرجات هذا الإيقاف وشروطه، بل وكذلك كيفية إلغاء إيقاف الخدمات في المملكة برقم الهوية عبر أبشر، كل تلك الأمور تتعلق بالمادة 46 من وزارة الداخلية، والمتعلقة بالخدمات التي توفرها المملكة للمواطنين والمقيمين وكل من يطأ بقدميه أرض السعودية، خاصة وأن إيقاف الخدمات هو أمر عالمي، وليس متعلقًا بالسعودية فحسب، وفقط يجب أن يعلم المواطن بأن إيقاف الخدمات عنه لا يتم سوى إذا حدثت بعض الأمور من جانبه، منها تراكم بعض الديون، أو حتى ابتعاده أو عدم أداؤه لبعض الواجبات عليه بشكل أو بآخر.

كيف أعرف أن خدماتي موقفة

للإجابة عن هذا التساؤل، يمكن لأي مواطن سعودي، أن يذهب إلى منصة أبشر للخدمات الإلكتورنية، ويستعلم من خلالها عن إيقاف الخدمات في المملكة، ليعلم ما الخدمات التي توقفت، وأسباب إيقاف الخدمات في السعودية، بالإضافة إلى طريقة إلغاء إيقاف الخدمات، من خلال الاستعلام عن قرار بإيقاف الخدمات، ويمكن عمل ذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بفتح منصة أبشر للخدمات. اختر أبشر أفراد، ثم اضغط عليها. سجول دخولك إلى منصة أبشر برقم الهوية. اختر خدمات الاستعلام من القائمة أمامك. ثم اختر الاستعلام عن التعاميم من الأيقونات المتاحة. قم بتسجيل رقم الهوية الخاصة بك، على أن تكون سارية. قم بتسجيل تاريخ مولدك. راجع بياناتك كاملة وتأكد أنها صحيحة. اضغط على أيقونة الاستمرار. انتظر قليلًا، وسوف يظهر أمامك قرار إيقاف الخدمات الخاص بك، وتجاه أي خدمة، مع بعض التفاصيل بهذا الشأن.

استعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية من وزارة العدل

كما يمكنك إجراء استعلام عن إيقاف الخدمات، عبر بوابة وزارة العدل السعودية، وليس فقط إجراء الاستعلام عن إيقاف الخدمات من أبشر برقم الهوية، فلحكومة السعودية تتيح العديد من الطرق لمثل هذا الإجراء، ويمكن إتمام الخطوات بالطريقة التالية:

قم بزيارة منصة الاستعلام التابعة لوزارة العدل. اختر نوع هويتك، هل هي هوية وطنية، أم هي إقامة؟ قم بتسجيل تاريخ مولدك. قم بإدخال كود التحقق أنك لست روبوتًا، ثم اختر كلمة التالي. انتظر قليلًا؛ وسوف تظهر أمامك كل الخدمات التي تم إيقافها عنك في السعودية، مع تفاصيل أسباب قرار صادار بإيقاف الخدمات للمواطن السعودي، أو حتى المقيم إذا ما كنت مقيمًا.

الاستعلام عن منع السفر من أبشر

خدمة أخرى تقدمها منصة أبشر للمستخدمين، وهي الاستعلام عن منع السفر، ممن قد يصدر بشأنهم قرار مثل هذا، وذلك بسبب تراكم ديونهم داخل المملكة، خاصة وأن المملكة لا تتهاون في مثل هذا الحق، ويتم مناقشة الأمر حتى يتم سداد كل الديون، قبل مغادرة الشخص للمملكة إذا كان مقيمًا، أو صدور قرار بسجن المواطن المديون.

وعلى صعيد آخر، فقد اتخذت المملكة العربية السعودية، بإتاحة استخدام منصة أبشر لبعض الفئات غير السعوديين، مع طريقة التسجيل في أبشر لغير السعوديين حاملي التأشيرة ومواطني مجلس الخليج. وبالعودة إلى قرار إيقاف الخدمات في السعودية، يمكن الاستعلام عن إيقاف السفر من أبشر، بالخطوات التالية:

اذهب إلى منصة أبشر. قم بتسجيل الدخول إلى المنصة. اختر الاستعلامات الإلكترونية من الخدمات. ثم اختر الاستعلام عن التعاميم الأمنية. وانتظر قليلًا؛ سوف يظهر أمامك أسباب منعك عن السفر، وكيف يمكنك إلغاء قرار منع السفر من السعودية.