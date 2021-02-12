نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس.. كيفية طباعة المباشرة بعد الترقية للإداريين في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوضح لكم من خلال هذا المقال كيفية طباعة المباشرة بعد الترقية من خلال نظام فارس ، ويأتي ذلك بعد الإعلان عن جدول ترقيات الإداريين الجديد للعام الهجري 1442، والذي صدر بتاريخ الثامن والعشرين من جمادى الآخر، وقد شملت الترقية ما لا يقل عن اثنيّ عشر ألف من الموظفين والموظفات من منسوبي وزارة التعليم وأخصهم الإداريين للنساء والرجال، وبسبب الحاجة الملحة لطباعة المباشرة بعد الترقية سنوضح لكم من خلال فقرات المقبلة طريقه طباعه المباشرة للإداريين نظام فارس.

كيفية طباعة المباشرة بعد الترقية

يمكن طباعة مباشرة لجميع الإداريين الذين حصلوا على ترقية وزارة التعليم في هذا الأسبوع عبر بضع خطوات أولها التسجيل في نظام فارس ، والدخول إلى خيار الخدمة الذاتية، وإكمال الخطوات الباقية، وفيما يلي آلية طباعة المباشرة للإداريين المترقين عبر فارس:

أولا إليكم رابط تسجيل دخول نظام فارس

بعد ذلك قم بالتوجه مباشرة إلى خيار الخدمة الذاتية

ثم بعد ذلك قم باختيار صلاحية الخدمة الذاتية للموظف

الآن قم باختيار قراراتي بعد الدخول إلى قراراتي قم باختيار قرار المباشرة الموجود في قائمة نوع الطلب

بعدها قم بالدخول إلى خيار قرار المباشرة الذي تريد طباعته

وأخيرا قم بالضغط على كلمة تشغيل والآن سوف تقوم بعرض القرار من خلال نظام بوابة فارس.

ما هو هدف طباعة المباشرة للمترقين من إداريين وإداريات

تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل أمور الموظف من خلال طباعة قرار المباشرة بعد الحصول على ترقية الإداريين بشكل إلكتروني، ودون أن يكون هناك حاجة إلى زيارة أحد مراكز وزارة التعليم أو ديوان الوزارة، ويمكن من خلال هذه الخطوات التي ذكرناها الحصول على المباشرة وطباعتها وتنزيلها لدينا.

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وفرنا لكم تقرير مفصل عن أسماء ترقيات الإداريين جميع الذين تحصلوا على ترقية لمرتبة واحدة بدءا من الرتبة الثالثة والسادسة ومرورا بالرتب السابعة والثامنة وانتهاء بالتاسعة والعاشرة، ولمن يريد توجيه أي سؤال عن أي استفسار معين يمكنكم كتابته في التعليقات من أجل الإجابة عليه بصوره سريعة.