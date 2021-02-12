نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس الخدمة الذاتية | رابط وخطوات تسجيل الدخول للاستعلام عن الترقيات 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايدت عمليات البحث من قبل المعلمين والإداريين في المملكة العربية السعودية مؤخرا عن نظام فارس الخدمة الذاتية وذلك بعد أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر المتحدثة الرسمية لها اليوم عن الإعلان عن أسماء المترقين من الدرجات الوظيفية لهم بمجال التعليم إلى الدرجة الأعلى مثل الدرجة السابعة والثامنة والتاسعة، وهناك بعض الخطوات البسيطة التي تم الإعلان عنها للاستعلام عن اسماء المدرسين والإداريين الذين حصلوا على التريقة وذلك من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية والتي متابعة معكم خلال السطور القليلة القادمة.

نظام فارس الخدمة الذاتية

يعتبر نظام فارس أحد الطرق الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم السعودية لإفادة المعلمين من حيث كثير من الخدمات التي تم الإعلان عنها مؤخرا وأولها الحصول على ترقيات المعلمين والإداريين، وقد تم اليوم الإعلان عن كشوفات اسماء المعلمين والذين قاموا بالحصول على الدرجات الأعلى الوظيفية حسب اللائحة الموضوعة، ويعد نظام فارس للخدمة الذاتية أحدث النظم الإلكترونية للمعلم السعودي، ويقوم أيضًا بتسهيل التواصل بين المعلم والوزارة خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا الحالية.

خطوات الاستعلام عن الدرجة الوظيفية لنظام فارس

تبدأ الخطوات بالدخول المباشر على رابط نظام فارس التعليمي. يقوم المعلم بكتابة اسم المستخدم الخاص به والذي قام بتسجيله. يقوم بكتابة رمز التحقق في خانته المحددة. يقوم بكتابة الرقم السري الخاص به والذي حصل عليه بالتسجبل السابق بالنظام. يبدأ الدخول على الصفحة الرئيسية. يقوم المعلم بالضغط على كلمة الخدمات. يتم الضغط على أيقونة “ترقيات المعلمين”. تظهر للمستخدم أسماء المعلمين الذين تمت ترقيتهم والمرتبة الوظيفية.

خدمات نظام فارس

طلبات الإجازة

طلبات التقاعد

طلب إبطال اجازة

خدمة تمديد إجازة

خدمة تعديل مدة إجازة

خدمة قطع إجازة

طلب خدمة تعديل بداية إجازة.