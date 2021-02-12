نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل مسمى السيارة عبر أبشر بالخطوات وشروط تغيير لون المركبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعديل مسمى السيارة عبر أبشر ، أحد أهم وأبرز الإجراءات التي دائمًا ما يسأل بشأنها المواطن السعودي، وكذلك المقيم أيضًا بأراضي المملكة، خاصة وأن المرور السعودي يقوم بإجراء الكثير من التعديلات والإجراءات الإلكترونية مؤخرًا، تماشيًا مع التعليمات التي يتم طرحها خلال مؤتمر الصحة والداخلية السعودية أسبوعيًا، الأمر الذي يستدعي التزام الجميع لتلك التعليمات، بشكل واضح وصريح، ولعل إجراءات المرور السعودي قد أصبحت أكثر سهولة، خاصة وأن أهم إجراءات المررو السعودي تتم عبر أبشر، بخطوات بسيطة وسهلة، تسهل على المواطن والمقيم التحرك كثيرًا، وخاصة تعديل مسمى السيارة عبر أبشر، وكذلك تغيير لون السيارة في السعودية، بالإضافة إلى خطوات نقل ملكية رخصة السيارة.

تعديل مسمى السيارة عبر أبشر

سوف تحتاج فقط إجراء بضع خطوات بسيطة، وهي كلتالي:

قم أولا بشراء طلب تعديل مسمى سيارة. أحضر ملف به مجموعة مهمة من الأوراق الخاصة بالسيارة وهي؛ نموذج تعديل مسمى سيارة، واستمارة المركبة الأصلية، والسيارة نفسها يجب أن تكون معك. يمكن أن تقوم أنت بنفسك بإجراء تلك الخطوات، في حال كنت مالكًا للسيارة، أو قم بتفويض من ينوب عنك، مع ضرورة وجود التفويض الموقع من جانبك معه. إذا كنت مواطنًا حاملًا للجنسية السعودية، يمكنك أن تحضر رقم الهوية الوطنية الرقمية، وفي حال كنت مقيمًا داخل المملكة، يجب عليك إحضار رقم الإقامة، على أن يكون الرقم ساريًا سواء للهوية الوطنية الرقمية أو الإقامة. تقدم بطلبك إلى المسؤول داخل المرور.

خطوات نقل ملكية رخصة السيارة عن طريق المرور

إذا كنت قد انتهيت من عملية البيع والشراء، لمركبة بين المالك وبينك كمشتري، حيث يمكنك نقل ملكية السيارة إلكترونيا عبر أبشر، من البائع إلى المشتري، لإتمام المبايعة ثم القيام بعمل الفحص الدوري للسيارات في السعودية بخطوات سهلة، وهنا خياران لنقل ملكية رخصة السيارة في المملكة، إما الذهاب إلى المرور مباشرة وإجراء خطوات نقل رخصة السيارة كالتالي:

اذهب إلى المرور مع ملف السيارة كاملًا، بالإضافة إلى حضور البائع والمشتري. يجب أن تكون معك رخصة السيارة، ورخصة القيادة الخاصة بك. أحضر الهوية الوطنية الرقمية للمشتري، أو صورة من بطاقة الأحوال المدنية للسعوديين، أو صورة من رقم الإقامة للمقيم، وتعريف مصدق من الغرفة التجارية السعودية. أحضر معك أيضًا داخل الملف، عقد مبايعة المركبة، وفي حال تم البيع للمركبة بين موزع السيارة أو وكالة، قفسوف تبقى السيارة برفقة المعرض حتى يتم نقل رخصة السيارة إلى المالك الجديد، عقب التسجيل في المررو السعودي. يجب دفع رسوم نقل ملكية المركبة في المرور السعودي.

نقل ملكية السيارة عبر ابشر

يمكنك أيضًا أن تتمم عملية نقل ملكية المركبة في السعودية، عن طريق أبشر برقم الهوية، اختصارًا للكثير من الوقت، وحفاظًا على سلامتك، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة السعودية، بالالتزام بارتداء الكمامات وعدم التصافح والاختلاط تحت شعار نتعاون لا نتهاون. ويمكنك اتخاذ هذا الإجراء عبر أبشر كما يلي:

قم بالدخول إلى منصة أبشر. سجل الدخول برقم الهوية الخاص بك. ابحث عن خدمات المركبات من القائمة بالصفحة الرئيسة. اختر أيقونة مبايعة مربكات. اقرأ الشروط والأحكام قم اضغط موافق لتنتقل إلى الصفحة التالية. من الصفحة الجديدة اختر عرض المركبات للبيع. في حال وجود أكثر من سيارة لديك، قم بتحديد السيارة التي ترغب في بيعها، من خلال اختيار زر اختيار. قم بتحديد سعر السيارة، وهوية الشخص المشتري وتاريخ مولده. قم بتحديد رقم الآيبان البنكي، الخاص بك كبائع، واستكمل بياناتك لإتمام عملية البيع والشراء، ثم اختر متابعة. قم بوضع علامة صح على قبول الشروط والأحكام. بتلك الخطوات تكون قد أتممت عملية البيع والشراء، ونقل رخصة السايرة عبر أبشر برقم الهوية.

خطوات قبول نقل ملكية السيارة عبر ابشر

بعد أن أتممت عملية بيع المركبة عبر أبشر برقم الهوية، هنا الخطوات التي يجب أن يقوم بها المشتري، لقبول نقل مليكة السيارة إلى المشتري عبر أبشر برقم الهوية، من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة أبشر. سجل لدخول برقم الهوية الخاص بك. ابحث عن خدمات المركبات من القائمة بالصفحة الرئيسة. اختر أيقونة مبايعة مربكات. اختر من القائمة طلبات الشراء. وافق على الشروط والأحكام التي ستظهر أمامك. سوف تجد بيانات السيارة المطلوب نقل ملكيتها إليك، مع بيانات البائع أو ناقل الملكية للسيارة. يجب أن تكون قد أضفت بيانات حسابك البنكي، ورقم الآيبان الخاص بك، وذلك للانتهاء من رسوم نقل ملكية السيارة. قم بعمل عرض لعقد المباعية عبر أبشر، ويمكنك طباعته كيفما شئت.

شروط تغيير لون السيارة في السعودية

إذا كنت ترغب في عمل تغيير لون السيارة في السعودية، فهو أمر بسيط فقط اتبع الشروط والخطوات التالية:

أحضر نموذج تغيير لون السيارة من المرور، واملأ بينات الطلب الرسمي. يجب أن تكون متواجدًا بالمرور لملء الطلب إذا كنت أنت المالك، وإذا كان هناك من ينوب عنك، فيجب أن يكون لديه تفويضًا موقعًا منك. يجب إحضار أصل الاستمارة مع الهوية لوطنية الرقمية الخاصة بك، أو أحضر رقم الإقامة الأصلي في حال كنت مقيمًا.