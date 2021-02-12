نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق توكلنا تفعيل رقم الجوال بدون حساب أبشر وكيفية انشاء حساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق توكلنا تفعيل رقم الجوال بدون حساب أبشر في تطبيق توكلنا يعتبر تشغيل خاصية رقم الجوال من أهم الخطوات لتفعيل هذا التطبيق والاستفادة منه، أو عند إنشاء حساب جديد، وأيضاً لكي يتم تسجيل الدخول يجب إنشاء حساب شخصي على منصة أبشر، إذاً في حالة أن المستخدم يقوم بالتسجيل للمرة الأولى يجب أن يتم إدخال رقم هاتف صحيح.

تطبيق توكلنا تفعيل رقم الجوال بدون حساب أبشر

خطوات تفعيل رقم الجوال علي تطبيق توكلنا بدون حساب أبشر، يعتبر تطبيق توكلنا من أهم الخدمات التي اعتمدتها وزارة الصحة، وذلك لسهولة حصول المواطنين على أي تصريح قانوني بطريقة بسيطة عن طريق الإنترنت، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولكي يتم تفعيل رقم الهاتف يجب تحميل تطبيق أبشر والدخول على المنصة فى حالة وجود حساب وتفعيل رقم الهاتف.

فى حالة تسجيل الدخول عن طريق استخدام رقم هاتف أحد العملاء المستخدمين لهذه المنصة من قبل، يجب اتباع الطريقة التالية:

البدء عن طريق الدخول للصفحة الرئيسية لمنصة أبشر.

الضغط على خاصية أبشر أفراد.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول إلى الحساب.

يتم اختيار خاصية الخدمات العامة من بين الخدمات الموجودة فى أيقونة خدماتي.

الضغط على الخدمات المتاحة ثم الضغط على خاصية تعريف رقم الجوال تطبيق توكلنا.

ثم نقوم بتسجيل رقم الهاتف والبيانات الخاصة لصاحب الرقم.

وعند الانتهاء من الخطوات السابقة، يمكنك التسجيل على تطبيق توكلنا ببساطة، عن طريق تنزيل تطبيق توكلنا من خلال متجر جوجل أو متجر أبل وفتحه والضغط على خاصية تسجيل جديد تطبيق توكلنا، ثم تقوم باستكمال باقى الخطوات الأخرى للتسجيل علي تطبيق توكلنا.

خدمة استعراض الحالة الصحية عبرتطبيق توكلنا

يعرض تطبيق توكلنا للمواطنين الكثير من الخدمات ومن ضمن هذه الخدمات عرض الحالة الصحية، ويبين للمواطن إذا أثبت الإصابة بفيروس كورونا أو اشتباه في الإصابة عن طريق استخدام مجموعة من الألوان مثل:

للمواطنين الكثير من الخدمات ومن ضمن هذه الخدمات عرض الحالة الصحية، ويبين للمواطن إذا أثبت الإصابة بفيروس كورونا أو اشتباه في الإصابة عن طريق استخدام مجموعة من الألوان مثل: يشير اللون الاخضر تجنب التجمعات ولكن لا يوجد إصابة.

يشير اللون الأصفر إلى ضرورة أخذ كافة الإجراءات التابعة لفيروس كورونا وأن المستخدم مخالط لحالات.

يشير اللون البنى أنه بالفعل يوجد إصابة بالفيروس ويجب العزل فوراً.

يشير اللون البرتقالي أنه يوجد خطورة بالغة فى الاصابة بالفيروس وقد تكون مخالط لأحد الحالات.