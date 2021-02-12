نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تمويل منصة سلفة 1442هـ بدون كفيل أو تحويل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تمويل منصة سلفة ، أسرع تمويل سعودي طارئ، يستطيع أن يحصل عليه أي مواطن سعودي في أقل من 15 دقيقة، وتعتمد منصة سلفة على التقنية المالية Fintech، لتوفير الوقت والجهد ويصبح التمويل أسهل وسريع، ويستطيع العميل الحصول على التمويل الشخصي من أي مكان موجود فيه، سواء كان موجود في المكتب أو المنزل، أو في القرية أو المدينة، دون الذهاب إلى مقر المنصة، وقرض منصة سلفة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا تشترط المنصة على صاحب التمويل معرفة الجهة التي سوف يتم فيها صرف التمويل، سواء كان هذا القرض لتصليح السيارة، أو لتجديد المنزل، أو الذهاب لقضاء الإجازة، أو تسديد مصاريف الدراسة، أو أي أمر طارئ يتعرض له المتقدم للحصول على التمويل الشخصي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط الحصول على التمويل الشخصي ورابط التقديم على القرض.

شروط تمويل منصة سلفة 1442هـ

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في أي مواطن سعودي متقدم للحصول على قروض منصة سلفة وهى كما يلي:-

أن الشخص الذي يرغب في الحصول على التمويل الشخصي سعودي الجنسية. توفر المنصة التمويل بدون الحاجة لتحويل الراتب على المنصة. أن يكون الحد الأدنى لراتب الشخص المتقدم للحصول على هذا القرض 3000 ريال سعودي. لا يقل عمر العميل الذي يريد الحصول على التمويل عن 18 عاماً. لا تقل مدة شغل الوظيفة للمتقدم عن ستة أشهر أثناء التقديم على التمويل الشخصي.

مزايا التمويل الشخصي

هناك العديد من المزايا التي توفرها قروض منصة سلفة وهى كما يلي:-

قرض منصة سلفة الإلكترونية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الفترة التي يتم تسديد قيمة التمويل فيها سهلة ومجدولة.

هامش الربح الذي تحصل عليه منصة سلفة الإلكترونية تنافسي.

تقوم المنصة بإيداع قيمة التمويل بشكل فوري وسريع.

طريقة التقديم على تمويل منصة سلفة

يجب إتباع الخطوات التالية في عملية التقديم على قروض منصة سلفة:-

القيام بتعبئة طلب تمويل المرابحة. قيام الشخص الذي يرغب في الحصول على القرض برفع الأوراق المطلوبة الخاصة بالوظيفة على المنصة. تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية. ولتقديم الطلب يجب الدخول على صفحة طلب التمويل. وإذا رغب العميل الحصول على أي معلومات إضافية علية الدخول على صفحة الأسئلة والأجوبة، أو التواصل مع المنصة من خلال صفحة خدمة العملاء.