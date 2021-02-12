نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل عروض جرير علي اللاب توب والتابلت تصل إلي 35% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير، تعتبر من اهم العروض التي تقدم بالمملكة العربية السعودية والتي أعلنت عنها مكتبه جرير عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي شملت أجهزه اللاب توب والايباد بأرخص الأسعار وبتخفيضات هائله، عروض جرير تقدم لجميع الموجودين بالمملكة العربية السعودية والتي سوف نوضحها اكثر لكم من خلال المقالة الأتية.

عروض جرير

أعلنت مكتبه جرير عن عروضها علي جميع الأجهزة والتي سوف نقدمها لكم من خلال الأتي بالأسعار والخصومات، عروض جرير يمكن طلبها من خلال صفحه المكتبة والتواصل معهم وتدوين العنوان التفصيلي للعميل حتي يتم توصيل المنتج بنجاح والحصول علي التخفيضات المعروضة، عروض جرير شملت أجهزة جديده وبأسعار مذهله يمكنك معرفتها من خلال الأتي.

عروض جرير علي اللاب توب

يمكنك معرفه افضل عروض جرير علي اللاب توب من خلال الأتي:

لاب توب ريزر بليد 15 english keyboard بسعر 10199 ريال بدلا من 13599 ريال.

كمبيوتر مكتبي كورسير one i145 ثماني النواة بسعر 10999 ريال بدلا من 13599 ريال.

لاب توب ريزر blade stealth بسعر 4799 ريال بدلا من 6899 ريال.

لاب توب ديل أيلين وير 15 r4 للألعاب 15.6 بوصه بسعر 6899 ريال بدلا من 8549 ريال.

لاب توب هواوي ميت بوك اكس برو 13.9 بوصه بسعر 6999 ريال.

لاب توب هواوي ميت بوك اكس 13 بوصه بسعر 5999 ريال.

لاب توب هواوي ميت بوك اكس برو 13.9 بوصه اللون الأخضر بسعر 6999 ريال.

عروض جرير علي الايباد و التابلت

والجدير بالذكر أن المكتبة أعلنت أيضا عن عروض الايباد وهي كالاتي:

أيباد هواوي ميت باد تي 10 آس جيل رابع بسعر 949 ريال.

أيباد هواوي ميت باد برو 10.8 جيل خامس بسعر 3099 ريال.

أيباد هواوي ميت باد 10.4 بوصه جيل رابع بسعر 1099 ريال بدلا من 1259 ريال.

أيباد هواوي ميت باد 10.4 بوصه بسعر 939 ريال بدلا من 1039 ريال.

هواوي 10 5 ميديا جيل رابع بسعر 949 ريال.

سامسونج جالكسي تاب آس جيل رابع بسعر 2899 ريال بدلا من 3249 ريال.

هواوي ميداي باد إم 5 لايت 8 جيل رابع بسعر 649 ريال بدلا من 999 ريال.

وبهذا نكون وضحنا لكم افضل واحدث العروض بالمكتبة والتي يمكن الحصول عليها بالتخفيضات.