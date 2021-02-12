مؤشرات الأسهم الأمريكي تحقق مكاسب قوية بدعم من تطورات خطط التحفيز

تقدمت سوق الأسهم الأمريكية في أسبوع التداول الأول من شهر فبراير، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت مدعومة بالتفاؤل بشأن أرباح الشركات للربع الرابع من العام الماضي،بالإضافة إلى محادثات التحفيز والتقدم في طرح اللقاحات،ومع تطعيم المزيد من الناس ستبدأ الأنشطة الاقتصادية في التعافي بينما ساعدت توقعات التحفيز الإضافية أيضًا في تحسين معنويات السوق.

تقدمت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت في الأسبوع الماضي، حيث ظل المستثمرون متفائلين بشأن حزمة التحفيز الأمريكية الكبيرة، وحقق مؤشر داو جونز الأسبوع الماضي ارتفاع بنسبة 3.89٪ ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.65٪ ومؤشر ناسداك 6.01٪، لتبقي المؤشرات الثلاثة في سوق صاعدة.

تقدم في خطة التحفيز

حقق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك أكبر مكاسب أسبوعية منذ أوائل نوفمبر في سوق تداول الأسهم ويستمران في التحرك في سوق صاعدة، وفقًا لآخر الأخبار، سيسمح الكونجرس بتمرير خطة بايدن التحفيزية البالغة 1.9 تريليون دولار دون تصويت الجمهوريين، خاصة وأن الوضع الراهن لا يحتاج فيه الحزب الديمقراطي في الكونجرس إلى تأييد الجمهوريينلتمرير صفقة التحفيز الكاملة التي تقدر بنحو 1.9 تريليون دولار.

تشمل الحزمة أكثر من 400 مليار دولار لمكافحة وباء فيروس كورونا مباشرة و 350 مليار دولار للحكومات المحلية و 1400 دولار للمدفوعات المباشرة للأفراد، قال الرئيس "جو بايدن" خلال جائحة كوفيد 19 خسر ملايين الأمريكيين دون أي خطأ من جانبهم الكرامة والاحترام اللذين يأتيان مع الوظيفة والراتب.

قال كبير المستشارين الاقتصاديين"جاريدبيرنشتاين" إن المجلس بأكمله متفق مع حجم خطة التحفيز الاقتصادي، ومن الواضح أن هناك حاجة لعمل عاجل ومستدام، قال "جاريدبيرنشتاين"أن الفريق الاقتصادي للبيت الأبيض يوافق بالإجماع حيال الحاجة الملحة لخطة الإنقاذ الأمريكية، كما أنه يتضامن بشكل كامل بشأن معايرة هذه الخطة التي تتماشي مع ضخامة التحديات التي تواجهها البلاد.

تعززت معنويات السوق هذا الأسبوع الجاريمدفوعة من تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" يوم أمس الأحد بأنه إذا تم تمرير خطة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار من قبل الكونجرس، فستعودالوظائف بالتدريج خلال هذا العام، جاءت هذه التعليقات بعد تقرير رسمي مخيب للآمال عن سوق العمل، الذي أظهر أن العمالة بالقطاع غير الزراعي ارتفعت بنحو 49000 فقط الشهر الماضي.

ساعدت أرباح الشركات الإيجابية أيضًا على تفاؤل المستثمرين، والعديد من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تسير على الطريق الصحيح لتحقيق نمو في الأرباح بدلاً من الانخفاض كما كان متوقعًا في البداية.

اختلاف بين أداء سوق الأسهم وواقع شارع ستريت

تعافت أسواق الأسهم بشكل واضح، ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد الأمريكي مستمر في حالة من الفوضى والوباء، في حين أن الأسواق كانت كبيرة خلال معظم عام 2020، كان الملايين من الأمريكيين والشركات الصغيرة متوقفة عن العد.

يرث الرئيس "جو بايدن" اقتصادًا لا يزال فيه أكثر من 10 ملايين عامل أمريكي عاطلين عن العمل، حيث تم إغلاق واحد من كل ست شركات صغيرة في عام 2020 وترك الكثيرون أعمالهم بأعداد قياسية.

وفي الوقت نفسه، أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عام 2020 بعائد إجمالي قدره 18.4% بينما ظل الاقتصاد الكلي ضعيفًا، غذت التكنولوجيا الكبيرة الكثير من نمو الأسواق في عام 2020، حيث أدى اتجاه العمل عن بُعد إلى تسريع رقمنة كل شيء من التجارة إلى الترفيه إلى التعليم.

إن التباين بين وول ستريت وواقع شارع العمل الأمريكي حقيقي للغاية وستكون هذه الفجوة شيئًا ستضطر الولايات المتحدة إلى حسابه حتى بعد انتهاء الوباء.