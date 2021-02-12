نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء بنك الراجحي لجميع المواطنين والوافدين بالمملكة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعفاء بنك الراجحي للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر بنك الراجحي من أفضل وأهم البنوك بالمملكة حيث يقدم البنك العديد من الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين ومن أهم الخدمات التي يقدمها البنك إعفاء بنك الراجحي، وتمويلات شخصية للشباب والنساء والمتقاعديين والعسكريين، وغيرها من القروض التي تفيد وتساعد كثير من المواطنين والمقيمين لإقامة المشروعات الصغيرة، ويتميز بنك الراجحي السعودي بتقديم تمويلات إسلامية، بشروط ميسرة وتسهيلات في السداد، ومن خلال موقعنا نقدم لكم الشروط والمستندات المطلوبة لطلب إعفاء قرض بنك الراجحي بالمملكةإعفاء قرض بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

شروط الحصول علي تمويل مصرف الراجحي بالمملكة

يقدم مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات التمويلية التي تناسب العملاء ويقدم البنك تمويلات شخصية وسريعة تتم في خلال 30 دقيقة إذا توافرت كل الشروط والمستندات المطلوبة من خلال مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون عمر العميل المتقدم لتمويل بنك الراجحي لا يتجاوز 60 عاماً عند طلب العميل لتمويل مع أخر قسط من تسديد التمويل. الراتب الشهري الخاص بالعميل المتقدم لا يقل عن 2000 ريال سعودي. الحد الأدنى من العمل لدي العميل لا يقل عن ثلاثة شهور سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص. تقديم ألأوراق والمستندات المطلوبة من بنك الراجحي لكي يتم الحصول علي القرض.

المستندات المطلوبة لطلب إعفاء قرض الراجحي

شهادة وفاة العميل أو إثبات إصابة العميل بالعجز الكلي.

المستندات والاوراق الخاصة بتمويل مصرف الراجحي.

رقم الحفيظة ومصدر صدورها.

صورة الهوية الوطنية للمواطن السعودي.

صورة الإقامة للعميل المقيم في أراضي المملكة العربية السعودية.

البيانات التي تتعلق بالشركاء إن وجدوا.

خطاب من جهة العمل الخاصة بالعميل، تشمل المسمي الوظيفي والراتب الشهري الخاص بالعميل.

فئات يتم استثنائها من إعفاء مصرف الراجحي

إذا كانت الوفاة بسبب انتحار. إذا ثبت أن عجز العميل بسبب تناول أدوية مخدرة، شرب كحول. إذا ثبت أن الوفاة كانت بسبب ركوب الخيل أو المشاركة في الألعاب الخطر. إذا ثبت أن الوفاة بسبب استخدام الأسلحة أو الآلات الحادة. لا يسقط القرض إذا وجد أحكام قضائية لدي العميل.

طلب إعفاء قرض مصرف الراجحي السعودي

الدخول علي الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك الراجحي السعودي.

صورة الهوية الوطنية للعميل السعودي، صورة الإقامة للعميل المقيم بالسعودية.

يقدم العميل خطاب من جهة العمل، تشمل المسمي الوظيفي والراتب الشهري.