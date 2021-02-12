نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف أسجل في توكلنا بدون أبشر.. وطرق تحميل تطبيق توكلنا بسرعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف أسجل في توكلنا بدون أبشر خدمة تهم الملايين من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ويبحثون في ذلك التوقيت عن طرق تحميل تطبيق توكلنا لحماية أنفسهم من فيروس كورونا فيقوم الموقع بتنبيه مستخدميه بأماكن الازدحام التى قد يتردد فيها أشخاص مصابين أو مخالطين لفيروس كورونا، كما يمكن تطبيق توكلنا مستخدميه من إضافة الأطفال في توكلنا 1442 وكذلك إضافة الزوجة في توكلنا 1442 لمتابعة حالتهم الصحية في أي مكان خارج المنزل.

كيف أسجل في توكلنا بدون أبشر

بعد بحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في توكلنا بدون أبشر يمكنكم اتباع الخطوات التالية لإنجاز خدمتكم:

حمل تطبيق توكلنا على الجوال.

فتح إيقونة التطبيق من خلال شاشة الجوال الرئيسية.

اضغط تسجيل جديد.

حدد مواطن أم مقيم.

أدخل رقم الإقامة أو رقم الهوية.

أضف تاريخ ميلادك “لابد أن يكون بالتقويم الهجري لو المواطنين – بالميلادي لو من المقيمين في المملكة”.

الموافقة على الشروط.

تعيين كلمة المرور ” لاتقل عن 12 خانة، فيها حرفًا إنجليزيًا كبيرًا على الأقل، وحرفًا إنجليزيًا صغيرًا على الأقل.

أكد كلمة المرور من خلال مطابقتها.

حدد السكن على الخريطة بدقة.

ملءالاستبيان الصحي.

أضف بيانات التابعين والمكفولين الموجودين معك في محل السكن.

النقر على ابدأ

طرق التواصل مع خدمة توكلنا

وفر تطبيق توكلنا مجموعة من الطرق للتواصل معه في حالة أي مشكلة أو الاستفسار عن خدمة معينة وهي:

الاتصال بالرقم الموحد من داخل السعودية: 8001289999. التفاعل مع الحساب الرسمي لتطبيق توكلنا عبر تويتر. الرسائل على البريد الإلكتروني. [email protected]

يمكن تحميل تطبيق توكلنا بسهولة مع الإشارة إلى أن أنظمة تشغيل ويندوز للهواتف، ويمكن تحميل التطبيق على النحو التالي:

تحميل تطبيق توكلنا على هواتف أيفون من متجر آبل ستور. تحميل تطبيق توكلنا على هواتف أندرويد من متجر جوجل بلاي. تحميل تطبيق توكلنا على هواتف هواوي عبر آب جاليري.

بذلك يكون قد اتضح كل مايخص التسجيل في توكلنا بدون أبشر، وطرق تحميل تطبيق توكلنا في أي مكان من المملكة العربية السعودية.