إضافة الزوجة في توكلنا 1442 بالخطوات .. سجل في دقيقة

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عمر شويل - جدة إضافة الزوجة في توكلنا 1442 يبحث عنها الكثير من السيدات في المملكة العربية السعودية هذه الأيام، بعد أن أتاحت الحكومة السعودية تطبيق توكلنا 1442 بخاصية تنبيه مستخدميه في حالة الخطر عند وجود ازدحام أو مصابين بفيروس كورونا بضروة توخى الحظر والبعد عن المكان وتطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك بمجرد تفعيل خدمة الوضع الحذر في تطبيق توكلنا كما يتيح الموقع للمواطنين والمقيميين بالمملكة متابعة ذويهم وذلك من خلال إضافة الزوجة في توكلنا 1442 أو إضافة الأطفال في توكلنا 1442 ومتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم لحظة بلحظة في حالة خروجهم من المنزل.

إضافة الزوجة في توكلنا 1442 بالخطوات

تمثل إضافة الزوجة في توكلنا 1442 اهتمامًا كبيرًا لدىّ المواطنين والمقيميين في المملكة العربية السعودية، ولكن الكثير منهم لايعلم التسجيل في موقع توكلنا الخدمي لمتابعة الحالة الصحية لهم واستشعار أماكن الازدحام في ظل انتشار فيروس كورونا في البلاد، لذا يواصلون البحث عن تفعيل خدمة الوضع الحذر في تطبيق توكلنا وخطوات إضافة الأطفال في توكلنا 1442 فضلا عن إضافة الزوجة في توكلنا 1442 بالخطوات.

يمكن التسجيل في توكلنا 1442 برقم الهوية من خلال الخطوات التالية:

– حمل تطبيق توكلنا من المتجر على جوالك.

– سجل دخول على تطبيق توكلنا.

– أكتب رقم الهوية الخاصة بك.

– لو وافد قم بكتابة رقم الهوية الوطنية.

– أكتب تاريخ الميلاد.

– الموافقة على الشروط

– حدد كلمة سر قوية

– أضف الرمز الذي وصل إلي جوالك

– سجل حسابك

خطوات إضافة الزوجة في توكلنا

– التوجه إلي موقع توكلنا الرسمي

– كتابة رقم الهوية

– إضافة الرقم السر الخاص بحسابك

– سجل الكود الذي تم إرساله إلي جوالك في مكانه علي الموقع

– الضغط من الخيارات علي خيار حسابي

– حدد أفراد الأسرة.

– إدخال بيانات زوجتك

– الضغط على حفظ

تحميل تطبيق توكلنا

إصدار أندرويد 2.6.1. إصدار أيفون 2.6.2. إصدار هواوي 2.6.0.

يجدر الإشارة إلى أن بذلك يكون قد اتضح كل مايخص إضافة الزوجة في توكلنا 1442 وطريقة تسجيل الدخول على تطبيق توكلنا بشكل مفسر.