براتب شهري.. “أرامكو” تعلن فتح التقديم في برنامج “المتابعة الجامعية” المنتهي بالتوظيف

بلادي – الرياض :
أعلنت شركة “أرامكو”، فتح باب التقديم في برنامج “المتابعة الجامعية” المنتهي بالتوظيف والذي يوفر منحاً دراسية بهدف استقطاب الطلاب والطالبات ذوي الكفاءات المتميزة.
وأوضحت “أرامكو” أنه يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ومسجلا في إحدى الجامعات، وأن يكون تخصص المتقدم مطلوباً لدى الشركة، وإكمال الطلب عن طريق التسجيل في البرنامج.
وأبانت أنها ستقوم بسداد جميع الرسوم الخاصة بالدراسة الجامعية للطلاب الملتحقين بالبرنامج، وتوفير الرعاية الطبية ودفع راتب شهري.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل والتقديم على البرنامج من خلال الرابط.
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