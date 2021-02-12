“الداخلية”: ضبط أكثر من 300 كجم من الحشيش المخدر في عمليتين أمنيتين بجازان

بلادي – الرياض :

تمكنت دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، من ضبط 303 كيلوجرامات من الحشيش المخدر، في عمليتين أمنيتين بمحافظة الدائر.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر مقطع فيديو، أنه تم العثور على 233 كجم من الكمية المضبوطة، مخبأة داخل مركبة بطريقة احترافية، و70 كجم مخبأة داخل خزان وقود لإحدى المركبات.

وأبانت أنه تم القبض على المتورطين وإحالتهم والمضبوطات إلى الجهة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.