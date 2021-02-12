بلادي – الرياض :
تمكنت دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، من ضبط 303 كيلوجرامات من الحشيش المخدر، في عمليتين أمنيتين بمحافظة الدائر.
وأوضحت وزارة الداخلية عبر مقطع فيديو، أنه تم العثور على 233 كجم من الكمية المضبوطة، مخبأة داخل مركبة بطريقة احترافية، و70 كجم مخبأة داخل خزان وقود لإحدى المركبات.
وأبانت أنه تم القبض على المتورطين وإحالتهم والمضبوطات إلى الجهة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الداخلية”: ضبط أكثر من 300 كجم من الحشيش المخدر في عمليتين أمنيتين بجازان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.