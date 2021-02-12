يوفّر 584 أرضاً سكنية.. “الشؤون البلدية” تعلن الانتهاء من تطوير أحد المخططات في طريف

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الانتهاء من تطوير البنية التحتية لمخطط في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، سيوفّر 584 أرضاً سكنية.

وأوضحت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بالوزارة أن المخطط يقع بجنوب محافظة طريف على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وتصل مساحة قطعة الأرض به إلى 700 م2، وشملت أعمال تطوير البنية التحتية تسوية المخطط وسفلتته وتصريف السيول وغيرها من الأعمال.

وأبانت أن ذلك يأتي ضمن جهودها الهادفة لتطوير المخططات التابعة لبرنامج “سكني” البالغ عددها 217 مخططاً سكنياً، مشيرة إلى إتاحة حجزها إلكترونياً عبر موقع وتطبيق “سكني” ضمن إجراءات سهلة وميسرة عبر الرابط.